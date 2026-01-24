El intendente de Feliciano destacó que el carnaval "es muy pasional" para las tres comparsas en competencia

En el marco de la edición 2026 del Carnaval de Feliciano, Elonce entrevistó al intendente, Damián Arévalo. “Para nosotros es una alegría, es el segundo año en este corsódromo que le ha dado una alegría, una vitalidad y una puesta en valor a nuestras comparsas”, aseguró.

“Estamos muy orgullosos, es un trabajo artesanal, de brillo. Con el corsódromo del 2025 y de este año, tiene un vuelo propio, le hemos dado una entidad mayor y eso le dio una mayor visión en toda la región”, explicó.

Carnaval de Feliciano - intendente Damián Arévalo

Cabe destacar que se presentarán las comparsas Irupé, Ivotiporá y Marabú. En este sentido, Arévalo sostuvo que en los carnavales de Federal “se trabaja mucho con lo artesanal”.

Foto: El Once

“Es mucho a pulmón, esa cuestión que se está perdiendo del cosido a mano, de la costura, el brillo, la alegría. No es un desfile, es un carnaval con alegría”, sostuvo.

“Es muy pasional para las tres comparsas que están en competencia, lo que hace que salgan a brillar con mucha fuerza, con sus reinas, batucadas, enredos. Esto se pone mucho más fuerte al salir a escena”, manifestó Arévalo.

Foto: El Once

En 2025, recordó el mandatario, la ganancia del carnaval rondó los 150 millones de pesos, “para nosotros era impensado”, dijo. “Esto es de las comparsas y pudieron reinvertirse, reapostar para salir con todo este año”, aseveró.

Foto: El Once

Asimismo, se mostró esperanzado: “Va a ser difícil pero esperamos que sea igual que el año pasado” y agregó que el carnaval se da “en un contexto económico muy difícil”. En este marco, destacó el acompañamiento de la gente local y de otras ciudades.

“Esto produce un movimiento económico en la ciudad, desde el emprendedor que cosió y vendió hasta los hoteles y en los corralones”, mencionó.

Foto: El Once

“En ciudades pequeñas como la nuestra, de 20 mil habitantes, tenemos que hacer un proceso. Acá tenemos un proceso de recaudación y trabajo para que el evento se autosustente y no sea solo del sector público sino del privado, de los vecinos, de los emprendimientos, de las comparsas”, explicó.