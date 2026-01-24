 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Por segundo año en el corsódromo local

El intendente de Feliciano destacó que el carnaval "es muy pasional" para las tres comparsas en competencia

El intendente de la localidad del norte entrerriano valoró el trabajo artesanal de cada miembro de las comparsas Irupé, Ivotiporá y Marabú. Además, destacó que este evento es crucial para atraer a gente de otras localidades.

24 de Enero de 2026
Primera noche del Carnaval de Feliciano
Primera noche del Carnaval de Feliciano Foto: El Once

REDACCIÓN ELONCE

El intendente de la localidad del norte entrerriano valoró el trabajo artesanal de cada miembro de las comparsas Irupé, Ivotiporá y Marabú. Además, destacó que este evento es crucial para atraer a gente de otras localidades.

En el marco de la edición 2026 del Carnaval de Feliciano, Elonce entrevistó al intendente, Damián Arévalo. “Para nosotros es una alegría, es el segundo año en este corsódromo que le ha dado una alegría, una vitalidad y una puesta en valor a nuestras comparsas”, aseguró.

 

“Estamos muy orgullosos, es un trabajo artesanal, de brillo. Con el corsódromo del 2025 y de este año, tiene un vuelo propio, le hemos dado una entidad mayor y eso le dio una mayor visión en toda la región”, explicó.

Carnaval de Feliciano - intendente Damián Arévalo

 

Cabe destacar que se presentarán las comparsas Irupé, Ivotiporá y Marabú. En este sentido, Arévalo sostuvo que en los carnavales de Federal “se trabaja mucho con lo artesanal”.

Foto: El Once
Foto: El Once

 

“Es mucho a pulmón, esa cuestión que se está perdiendo del cosido a mano, de la costura, el brillo, la alegría. No es un desfile, es un carnaval con alegría”, sostuvo.

 

Es muy pasional para las tres comparsas que están en competencia, lo que hace que salgan a brillar con mucha fuerza, con sus reinas, batucadas, enredos. Esto se pone mucho más fuerte al salir a escena”, manifestó Arévalo.

Foto: El Once
Foto: El Once

 

 

En 2025, recordó el mandatario, la ganancia del carnaval rondó los 150 millones de pesos, “para nosotros era impensado”, dijo. “Esto es de las comparsas y pudieron reinvertirse, reapostar para salir con todo este año”, aseveró.

Foto: El Once
Foto: El Once

 

 

Asimismo, se mostró esperanzado: “Va a ser difícil pero esperamos que sea igual que el año pasado” y agregó que el carnaval se da “en un contexto económico muy difícil”. En este marco, destacó el acompañamiento de la gente local y de otras ciudades.

 

“Esto produce un movimiento económico en la ciudad, desde el emprendedor que cosió y vendió hasta los hoteles y en los corralones”, mencionó.

Foto: El Once
Foto: El Once

 

 

“En ciudades pequeñas como la nuestra, de 20 mil habitantes, tenemos que hacer un proceso. Acá tenemos un proceso de recaudación y trabajo para que el evento se autosustente y no sea solo del sector público sino del privado, de los vecinos, de los emprendimientos, de las comparsas”, explicó.

Temas:

carnavales entrerrianos Feliciano
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso