“No sabemos con quién hablar”: la construcción alertó por 130.000 empleos perdidos

La construcción atraviesa una situación crítica, marcada por la pérdida de entre 100.000 y 130.000 puestos de trabajo desde 2023, la paralización de la obra pública y las dificultades para establecer un diálogo fluido con el Gobierno nacional.

El diagnóstico fue compartido por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, quienes describieron ante Ámbito un escenario de fuerte deterioro durante la apertura de la Exposición Rural.

Ambos referentes coincidieron en que la caída de la actividad impactó directamente sobre el empleo y advirtieron que no existe actualmente un funcionario claramente asignado para debatir políticas de vivienda, infraestructura y reactivación del sector.

La obra pública permanece paralizada

Martínez aseguró que la obra pública se encuentra detenida y que los proyectos viales avanzan a un ritmo muy bajo. También señaló que las provincias disponen de pocos recursos para sostener inversiones en infraestructura.

Por su parte, Weiss sostuvo que entre 100.000 y 130.000 trabajadores de la construcción perdieron la posibilidad de acceder a un salario mediante su actividad. El empresario remarcó que la recuperación del empleo es uno de los principales reclamos del sector.

El representante sindical también cuestionó la falta de un interlocutor dentro del Estado. “No sabemos con quién hablar, no hay ningún funcionario asignado en esa responsabilidad”, afirmó al referirse a la política habitacional y de infraestructura.

Weiss coincidió en que la comunicación no está completamente interrumpida, pero sostuvo que carece de la fluidez necesaria. Según explicó, los sectores empresario y sindical comparten la necesidad de un plan estratégico basado en el trabajo, la producción y el desarrollo.

Diferencias con las estadísticas oficiales

El titular de la Cámara cuestionó los últimos datos del INDEC, que habían reflejado una recuperación de la construcción durante mayo. Weiss aseguró desconocer las razones de ese resultado y contrastó esas cifras con los relevamientos realizados por la entidad empresaria.

De acuerdo con esas mediciones, la actividad permanece estabilizada en un nivel cercano al 25% por debajo del registrado en 2023. El empresario describió la evolución como un “serrucho”, debido a que los indicadores crecen un mes y retroceden al siguiente.

Como ejemplo, mencionó el comportamiento del consumo de cemento, que mostró avances y caídas consecutivas durante los últimos meses. Para Weiss, la evolución del empleo continúa siendo el indicador más directo de la falta de una recuperación sostenida.

El debate por las rutas nacionales

El referente empresario también se pronunció sobre el esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno. La propuesta contempla que unos 9.000 kilómetros de los 40.000 que integran la red nacional sean administrados por capitales privados mediante el cobro de peajes.

Weiss consideró que la iniciativa puede representar una alternativa para mantener las rutas existentes sin utilizar fondos públicos. Sin embargo, aclaró que ese mecanismo no contempla ampliaciones ni nuevas obras de construcción vial.

Además, advirtió que todavía quedarán cerca de 30.000 kilómetros sin posibilidades de ser gestionados mediante concesiones debido al bajo volumen de tránsito. Frente a ese escenario, afirmó que la intervención del Estado continuará siendo necesaria para evitar un mayor deterioro de la infraestructura nacional.