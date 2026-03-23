“No podes gobernar sin alma”: la reflexión de Antonio Tarragó Ros sobre la situación del país

El reconocido músico Antonio Tarragó Ros fue una de las figuras destacadas en el cierre de la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá, donde además de su presentación artística compartió una mirada profunda sobre la identidad entrerriana y la actualidad del país.

Durante su paso por el evento, el artista expresó su vínculo emocional con la región: “Hubo muchas emociones porque los Tarragó Ros tenemos una debilidad con la entrerrianía. Este es el corazón de Montiel. Yupanqui era un enamorado de este lugar. No solo por el paisaje, sino cómo es la gente en este lugar. Esta ciudad tiene todos los avances y la tecnología, pero está esa cosa del campo que te bendice”.

Sus palabras reflejaron el fuerte arraigo cultural que lo une al litoral argentino, destacando no solo la belleza natural sino también el valor humano de sus habitantes.

Foto: Elonce.

Agenda artística y una temporada diferente

En relación a su presente profesional, Tarragó Ros adelantó parte de su agenda: “Mi próxima presentación va a ser en Chascomús, Lobos y el Festival de Baradero. La temporada ha sido rara”.

El músico reconoció que el contexto actual ha impactado en el desarrollo habitual de las giras y presentaciones, generando cambios en la dinámica de trabajo del sector artístico.

A pesar de ello, continúa recorriendo distintos escenarios del país, manteniendo vigente su propuesta musical y su conexión con el público.

Una mirada crítica sobre la situación del país

Foto: Elonce.

Más allá de lo artístico, el artista se refirió a la realidad social con un mensaje cargado de sensibilidad: “Hay una situación en el país que espero que no dure, que se recupere todo. Nosotros vemos en el operativo que reprimen a los abuelos, que le sacan el remedio a los jubilados, le pegan a los padres de las criaturas que son discapacitados. Todo eso te pone triste y te rompe el corazón”.

En ese sentido, dejó una reflexión que resonó entre los presentes: “La política hay que hacerla con el corazón. El partido político más viejo que existe es la iglesia, tiene más de dos mil años y lo más importante de ese partido político es el alma. Vos no podes gobernar sin alma”.

Sus declaraciones aportaron una mirada crítica y humanista sobre la coyuntura, cerrando su participación en la Fiesta Nacional de la Apicultura con un mensaje que trascendió lo artístico y se instaló en el plano social y político.