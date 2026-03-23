El hombre que murió tras ser agredido en un bar había ido a festejar el nacimiento de su nieto

Alexis “Pipa” Rogers murió tras un violento episodio ocurrido en la puerta de un bar en San Miguel, Buenos Aires, donde fue agredido por personal de seguridad. Había ido a festejar el nacimiento de su nieto. El hecho sucedió durante la madrugada del sábado y es investigado como un presunto homicidio.

Según se reconstruyó, todo ocurrió en menos de tres minutos. Rogers, de 50 años, llegó al bar Sutton a las 3.36 junto a su hijo de 23 años y otra persona. Había salido a festejar el nacimiento de su nieto, ocurrido el día anterior en la localidad de Bella Vista.

Al intentar ingresar al local, se les negó el acceso bajo el argumento de que el establecimiento estaba cerrando. Antes de retirarse, Rogers se dirigió a uno de los empleados de seguridad y le dijo algo al oído, lo que derivó en una inmediata reacción violenta.

Violenta agresión y causa de muerte

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre recibió una cachetada que desencadenó una pelea en la vereda. Los patovicas lo golpearon reiteradamente y aplicaron maniobras de reducción que incluyeron técnicas de ahorcamiento.

Fuentes de la investigación indicaron que estas maniobras habrían sido determinantes en la muerte de Rogers, cuyo cuerpo fue hallado en la vía pública pocos minutos después del incidente.

La causa quedó en manos de la fiscal Lorena Carpovich, de la UFI N° 21 de Malvinas Argentinas, quien ordenó la detención de cuatro implicados: Horacio Ariel García, Kevin Iván Hostar, Roberto Muñoz y Pablo Francisco Urquiza.

"Terrible" Porque así fue el momento en que murió Alexis Oscar Rogers, de 51 años, a la salida del bar Sutton, en San Miguel: hay cuatro patovicas detenidos por "homicidio". pic.twitter.com/PsnmVNrNk1 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 22, 2026

Investigación en curso y medidas judiciales

Los acusados fueron indagados por el delito de homicidio y la Justicia evalúa convertir sus aprehensiones en detenciones formales. En paralelo, se dispuso el análisis de las cámaras de seguridad y el secuestro de teléfonos celulares y equipos de grabación.

Asimismo, el bar donde ocurrió el hecho fue clausurado por disposición municipal, mientras que las autoridades locales aportaron imágenes de las cámaras públicas para avanzar en la investigación.

Se aguarda el resultado de la autopsia, que buscará confirmar de manera definitiva la causa del fallecimiento, que preliminarmente sería por asfixia.

Rogers trabajaba como técnico escénico en Tecnópolis y estaba afiliado al Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos. Compañeros y allegados lo despidieron con mensajes cargados de emoción.

“Nos vimos en la última votación, hablamos antes de ayer y te vimos… Aún nos cuesta creer tu partida. Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen. Y este año nos enviaste tu diploma de finalización del secundario porque querías esforzarte y avanzar. QEPD. ¡Buena gira compañero! ¡Te vamos a extrañar mucho!”, expresaron desde la Comisión Directiva del gremio.

Una compañera de trabajo relató: “Él había sido abuelo el día anterior (su hija fue madre), y estaba festejando con su hijo varón y otra persona más, habían ido a festejar eso y en esa circunstancia pasó todo. Pipa era un militante, un buen compañero, una persona que siempre quería ir para adelante, crecer".

En redes sociales, amigos también lo recordaron con dolor: “Salió de festejo con su familia y alguien decidió que por la ropa, por la cara o la expresión, porque el Pipa era un chabón rústico, de esos de los que lo querés siempre de tu lado y nunca en contra, no merecía el lugar al que quería asistir, qué dolor querido amigo, qué dolor y qué bronca”.