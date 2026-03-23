Juzgan a la abogada argentina por racismo en Brasil: qué pena podría enfrentar

El gesto de la abogada que la llevó a la cárcel

La abogada argentina Agostina Páez, de 29 años, tendrá este martes por la tarde una jornada que puede ser clave para definir su futuro en la causa que la tiene como imputada de tres hechos de racismo y donde puede recibir una condena de hasta 15 años de cárcel.

Páez aguarda con nerviosismo y ansiedad la audiencia de este martes a las 15.30 en el Tribunal Penal N° 37 de Río de Janeiro ante el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

Ese día podría definirse su futuro en la causa que la tiene imputada por tres hechos de injuria racial, delito que en Brasil tiene un mínimo de dos a cinco años de prisión, pero en caso de ser considerados como tres situaciones en concurso material podría llegar a ser condenada hasta 15 años de prisión.

Todo dependerá de la decisión del juez y del pedido de la fiscal Fabiola Sousa Costa. La definición puede conocerse este mismo martes o bien el juez designar una nueva fecha para otra futura audiencia.

La fiscalía le atribuye a Páez tres hechos de injuria racial que presuntamente ocurrieron dentro de un boliche en la zona de Ipanema, en Río de Janeiro.

El hecho por el cual la abogada santiagueña fue imputada ocurrió en la salida del establecimiento donde quedó filmada haciendo gestos propios de los primates y les grita "Monos. Uh, uh, uh" a los empleados del bar.

A partir de las imágenes, que se difundieron rápidamente, se abrió una causa penal por injuria racial, una figura que sanciona actos discriminatorios en Brasil.

Las otras imputaciones son en base a la declaración de presuntas víctimas y en otro video grabado dentro del bar por una cámara que no posee sonido y no se perciben gestos.

Según explicó Agostina en un video publicado en sus redes sociales, su reacción se debió a que junto a su grupo de amigas fueron estafadas ya que les reclamaron consumos que ya habían pagado y que, a su vez, algunos empleados le realizaron gestos obscenos.

De acuerdo a su versión, habían pagado todas las consumiciones dentro del restaurante. Sin embargo, al retirarse del lugar, el personal del bar las retuvo y les aseguró que, a partir de la pulsera que tenían, figuraban consumos impagos.

Frente a esa acusación, Páez y sus amigas denunciaron que estaban siendo estafadas, aunque accedieron a pagar para poder irse.

En otro video, la abogada se mostró arrepentida de lo que hizo y pidió disculpas: “He cometido un error del cual he aprendido. He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias”.

En Brasil, la pena mínima para un delito de injuria racial es de dos años. La máxima, de cinco. A diferencia con el Código Penal argentino, donde las penas de hasta tres años son excarcelables, en Brasil son hasta los cuatro años.

La defensa de Páez está a cargo de la abogada brasileña Carla Junqueira, la misma letrada que representó a la actriz Thelma Fardin en la causa por abuso contra Juan Darthés.

Junqueira intentará obtener la absolución de su defendida o que sea condenada por la menor pena y así obtener el permiso para regresar a la Argentina.

La acusada se encuentra en libertad condicional, con una tobillera electrónica y con la prohibición de salir del país.

La abogada brasileña explicó que en ese país hay una figura parecida al juicio abreviado en Argentina, es decir, un acuerdo entre el fiscal, el imputado y su defensa, en el que el acusado reconoce el hecho, acepta una pena mínima y evita el juicio.

Allá se llama “acuerdo de no persecución penal”, pero para algunos delitos como el racismo no son aplicables. Por eso, el caso de Agostina continuó y llegó a juicio.

“La pena máxima de cada uno de los delitos es de cinco años. El concurso material con pena máxima suma 15 años, pero es muy remoto que pase porque ella no tiene precedente y cuando no se tiene precedente, el juez suele calcular con la base de la pena mínima”, explicó Junqueira a Clarín.

Precisó que la pena mínima para cada uno de los delitos es de dos años. Si se toman las penas mínimas de los tres hechos, la condena podría llegar a seis años de prisión y no sería excarcelable.

La abogada santiagueña denunció en este tiempo que estuvo detenida en su casa que sufrió amenazas por redes sociales.

El pasado 6 de febrero fue trasladada a la sede de la comisaría 11° de Rocinha, de la Policía Civil de Brasil en Río de Janeiro, luego de que la Justicia ordenara su prisión preventiva. Sin embargo, por la tarde, la defensa logró que revocaran la detención.

Cómo será la audiencia

Páez se enfrentará este martes a una jornada que puede ser clave. La Justicia brasileña la denomina como audiencia de instrucción y juzgamiento, una instancia que marca el inicio del juicio.

El juez podrá decidir ese mismo día si la joven es absuelta, condenada u ordenar que se realice otro encuentro.

Participarán por parte de la acusación la fiscalía y las tres querellas con sus respectivos denunciantes. Obviamente, también la defensa de la abogada argentina.

En el transcurso de la tarde se escucharán a las víctimas y se expondrá la prueba material. No está aún definido si declararán testigos de ambas partes.

Agostina Páez también podrá declarar y dar su versión de los hechos. No está obligada a responder preguntas de la fiscalía ni de las querellas, indicaron fuentes judiciales de Brasil.

En caso de ser condenada, la defensa solicitará que Páez cumpla la pena en la Argentina.