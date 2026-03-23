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Falleció la "Abuela lalala", un ícono de los festejos del Mundial de Qatar

Cristina Mariscotti, la jubilada que se volvió famosa durante los festejos de la Selección en 2022, falleció a los 79 años. Estará ligada para siempre a la alegría mundialista.

23 de Marzo de 2026
La reconocida abuela falleció a los 79 años
La reconocida abuela falleció a los 79 años

Cristina Mariscotti, la jubilada que se volvió famosa durante los festejos de la Selección en 2022, falleció a los 79 años. Estará ligada para siempre a la alegría mundialista.

El barrio porteño de Liniers atraviesa días de tristeza tras conocerse la muerte de Cristina Mariscotti, la mujer que se hizo viral durante el Mundial de Qatar 2022 y que fue bautizada con cariño como la "Abuela lalala". Tenía 79 años.

 

Si bien su fallecimiento se produjo a comienzos de marzo a raíz de una insuficiencia cardíaca, la noticia se difundió recientemente y generó una fuerte conmoción entre vecinos y fanáticos del fútbol que la habían adoptado como un símbolo de alegría popular.

Su historia cobró notoriedad en diciembre de 2022, en plena consagración de la Selección Argentina. En la esquina de Caaguazú y Andalgalá, un grupo de jóvenes comenzó a cantarle "¡Abuela, lalalalalá!" cada vez que salía a celebrar. Las imágenes se viralizaron rápidamente y cruzaron fronteras, transformando su casa en un punto icónico del barrio.

A pesar de la fama repentina, Cristina nunca dejó de lado su sencillez. Había nacido en Almagro en 1946 y se mudó a Liniers siendo muy pequeña. Hincha de Boca, devota de la parroquia San Enrique y amante de la radio, participaba activamente en la vida cultural de la zona. Por cábala, evitaba ver los partidos de la Selección y soñaba con que un mensaje suyo llegara a Lionel Messi.

 

En sus últimos años atravesó momentos difíciles. En julio de 2024 fue víctima de un violento robo en su vivienda, hecho que impactó en su salud. Finalmente, falleció tras permanecer internada en el Hospital Santojanni, acompañada por sus seres queridos.

A poco del inicio del Mundial 2026, su recuerdo volverá a hacerse presente en cada canto. Esta vez, el "Abuela lalala" no solo será sinónimo de festejo, sino también de homenaje a una figura entrañable que dejó su huella en el corazón de todos.

Temas:

abuela lalala Mundial Qatar 2022 virales festejos
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