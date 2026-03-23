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Haciendo Comunidad A 12 años de la muerte de Verónica Kuttel

Recordarán a referente cultural con actividades en fundación que lleva su nombre

La Fundación Verónica Kuttel realizará una jornada especial para homenajear a la docente y gestora cultural, al cumplirse 12 años de su fallecimiento. Además, destacaron las propuestas artísticas y educativas que continúan su legado en Paraná.

23 de Marzo de 2026
Verónica Kuttel
Verónica Kuttel Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Fundación Verónica Kuttel realizará una jornada especial para homenajear a la docente y gestora cultural, al cumplirse 12 años de su fallecimiento. Además, destacaron las propuestas artísticas y educativas que continúan su legado en Paraná.

La Fundación Verónica Kuttel realizará una actividad especial al cumplirse 12 años del fallecimiento de la reconocida profesora y gestora cultural, en un espacio que hoy mantiene vivas sus propuestas artísticas y educativas.

 

La jornada se desarrollará este jueves a partir de las 20.30 en el marco de una propuesta abierta a la comunidad, con una actividad vinculada al tango, disciplina que formaba parte del recorrido artístico de Kuttel. Según explicaron las profesoras de danza, Raquel Bejar y Constanza Sieburger, la iniciativa incluirá la inauguración de un mural con imágenes que reflejan distintos momentos de su vida y trayectoria.

 

Además, se prevé una instancia de encuentro para compartir recuerdos, con la posibilidad de realizar una milonga abierta para quienes deseen participar y homenajearla a través de la danza, una de sus grandes pasiones.

El legado de Verónica Kuttel

 

Verónica Kuttel fue docente de danza y una activa gestora cultural, reconocida por impulsar múltiples propuestas en el ámbito artístico local. Su trabajo abarcó disciplinas como la danza clásica, contemporánea y el teatro, además de iniciativas autogestivas que buscaban ampliar la oferta cultural en la ciudad.

Ver&oacute;nica Kuttel (foto archivo)
Verónica Kuttel (foto archivo)

Tras su fallecimiento en 2014, su familia decidió avanzar con la creación de un espacio propio que reuniera las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades artísticas. Ese proyecto se concretó con la conformación de la fundación, que finalmente fue inaugurada años después.

 

Desde entonces, el lugar se consolidó como un punto de referencia para la formación y la producción cultural, manteniendo el espíritu innovador que caracterizó a la docente.

Talleres y propuestas actuales

 

Actualmente, la fundación ofrece una amplia variedad de talleres vinculados a la danza, la música, el teatro y otras expresiones artísticas. Las actividades están dirigidas a distintas edades, incluyendo adolescentes, jóvenes y adultos.

 

Entre las propuestas se destacan clases de danza contemporánea, tango, danzas árabes y ritmos, así como espacios de formación teatral y talleres innovadores como el de streaming con enfoque en relatos deportivos y literarios.

Fundaci&oacute;n Ver&oacute;nica Kuttel (foto Elonce)
Fundación Verónica Kuttel (foto Elonce)

También se desarrollan iniciativas inclusivas destinadas a personas neurodivergentes y con discapacidad, con el objetivo de generar espacios de expresión y pertenencia.

 

Un espacio abierto a la comunidad

 

Desde la organización remarcaron que el espacio busca mantener el espíritu de su fundadora, promoviendo la participación y el acceso a la cultura. “Todos pueden bailar” era uno de los lemas que guiaban su trabajo y que hoy continúa vigente en cada propuesta.

 

La fundación funciona en calle La Paz 619 de Paraná y brinda información sobre sus actividades a través de redes sociales y contacto telefónico al 343-4710515.

 

De esta manera, el homenaje no solo busca recordar a Verónica Kuttel, sino también reafirmar un proyecto colectivo que sigue creciendo y ofreciendo oportunidades de formación y encuentro a la comunidad.

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