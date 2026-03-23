El “patriarca de las jineteadas”, Oscar Viganoni, celebró sus 80 años con gran festival en San Justo

REDACCIÓN ELONCE
La jornada de jineteada y bailanta reunió tropillas, jinetes y artistas de distintos puntos del país en un emotivo homenaje que combinó tradición, música y cultura criolla en un campo de San Justo (departamento Uruguay).
El patriarca de las jineteadas, Oscar “Nunga” Viganoni, celebró sus 80 años este domingo en San Justo, con una gran jineteada y bailanta que convocó a jinetes, tropilleros y público de distintos puntos de la provincia y del país. La actividad se desarrolló en el Rodeo “La Tribu”, ubicado entre Caseros y San Justo, en una jornada cargada de emoción y tradición.
El festejo rindió homenaje a una figura destacada del ámbito rural entrerriano, reconocido por su trayectoria en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. Familiares, amigos y referentes del ambiente campero acompañaron el evento.
La jornada contó con la presencia de 15 tropillas y reconocidos jinetes provenientes de diferentes regiones. Entre ellos participaron Cristian Schiro (Buenos Aires), los hermanos Ferreyra (Ibicuy) y Luis Fleitas (Pronunciamiento), entre otros.
Uno de los momentos más destacados fue el “broche de oro en clinas”, donde se lucieron jinetes como Santiago González, Nardiz Izaguirre y Agustín Leiva, quienes protagonizaron las montas más esperadas por el público.
La animación estuvo a cargo de Chano Izaguirre y Miguel Gómez, mientras que el payador Tuti García aportó su talento con las tradicionales rimas camperas.
La música también tuvo un rol central en la celebración. La jornada contó con la participación de Rocío Deymer en guitarra y culminó con una bailanta chamamecera encabezada por Marcos Martín.
Hacia la tarde-noche, el evento se transformó en una verdadera fiesta popular, con ritmos chamameceros y cumbieros que acompañaron el cierre.
Un reconocimiento a una trayectoria
El festejo no solo celebró un cumpleaños, sino también una vida dedicada al campo y a las tradiciones. Oscar “Nunga” Viganoni es reconocido por ser el capataz de campo del tradicional Festival de Jineteada y Folclore de Diamante.
De acuerdo a lo que había contado en una entrevista con Elonce, su labor incluye “dirigir el camino de los caballos en el campo de la jineteada, pedir la campana, controlar que estén los jinetes en orden, que los apadrinadores estén atentos, que los jurados no estén charlando de la jineteada anterior”. "Uno tiene que vigilar todo para que salga bien y cada jinete sea respetado", enfatizaba durante su participación en 2024.
“Tengo una vida con los caballos y he recorrido un montón de lugares con ellos y me hace muy feliz”, agregó en aquella oportunidad.
Con un tono lleno de experiencia y pasión, Viganoni concluyó: "Voy a seguir hasta que me llame el de arriba", reflejando su dedicación inquebrantable a la jineteada. (Elonce)