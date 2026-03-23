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Sociedad Acuerdo económico en entidad deportiva

Club entrerriano deberá pagar 13 millones de pesos a un ex coordinador

El Club Atlético Valle María llegó a un acuerdo con el ex trabajador y se cerró el conflicto legal. El reclamo inicial duplicaba el monto acordado.

23 de Marzo de 2026
El Club Atlético Valle María
El Club Atlético Valle María Foto: Google Maps

El Club Atlético Valle María llegó a un acuerdo con el ex trabajador y se cerró el conflicto legal. El reclamo inicial duplicaba el monto acordado.

El Club Atlético Valle María (CAVM) alcanzó un acuerdo económico con un ex trabajador que se desempeñó en la institución hasta diciembre de 2025. La resolución permitió evitar una instancia judicial de mayor complejidad que podría haber afectado seriamente las finanzas del club.

 

Según trascendió, la demanda original ascendía a 27 millones de pesos, pero tras negociaciones entre las partes se logró reducir el monto final a 13 millones de pesos.

 

El convenio estipuló que el pago se realizará en dos cuotas fijas de 4.500.000 pesos cada una, mientras que el resto del monto será destinado a cubrir honorarios legales correspondientes a ambas partes.

 

Desde la institución mantuvieron reserva sobre la identidad del ex trabajador, aunque se indicó que se trataría de quien se desempeñó como coordinador de técnicos en los últimos años.

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Club Atlético Valle María

La desvinculación fue llamativa. Se produjo al cierre del ciclo 2025, luego de una temporada que, según fuentes vinculadas al club, había sido positiva en términos deportivos y organizativos. Entre los logros se destacó la realización del torneo infantil “El Aldeanito”, uno de los eventos tradicionales de la entidad, según da cuenta el sitio Informe 3.

 

Impacto económico en el club

El cumplimiento del acuerdo representa un desafío para la economía del club, que sostiene sus actividades principalmente con el aporte de socios y una contribución mensual de 800.000 pesos proveniente de la comunidad local a través del municipio.

 

En este contexto, la dirigencia deberá afrontar una administración más ajustada en los próximos meses, con el objetivo de garantizar la continuidad de las actividades deportivas y sociales que brinda la institución.

 

Temas:

Club Atlético Valle María Demanda acuerdo
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