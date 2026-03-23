Anuncian un eclipse solar total que dejará al mundo en penumbras por más de seis minutos

Un fenómeno eclipse solar total captará la atención a nivel mundial en los próximos años, al tratarse de uno de los eventos astronómicos más relevantes del siglo XXI. Según se informó, el episodio se producirá el 2 de agosto de 2027 y tendrá una duración poco habitual.

Durante ese momento, el sol quedará completamente oculto, generando un oscurecimiento total en pleno día. Este tipo de eclipse se caracteriza por la alineación entre la Tierra, la luna y el sol, lo que provoca que la luz solar quede bloqueada por completo en determinadas zonas del planeta.

Un evento poco frecuente

De acuerdo a los datos difundidos, la totalidad del fenómeno se extenderá por más de seis minutos, una duración que lo ubica entre los eclipses más largos que podrán observarse desde la superficie terrestre en este siglo.

En ese lapso, el cielo adoptará un tono de penumbra y será posible visualizar la corona solar, además de algunas estrellas y planetas que habitualmente no se perciben durante el día.

Eclipse Solar.

Dónde podrá verse

La franja de visibilidad del eclipse atravesará el sur de Europa, el norte de África y parte de Medio Oriente. Entre las ciudades donde podrá observarse se encuentran Málaga, Cádiz, Tánger, Luxor, Yeda y La Meca.

En esas regiones, millones de personas podrán presenciar el fenómeno, que transformará el día en una escena similar a la noche durante algunos minutos.

A pesar de su magnitud, el fenómeno no será visible desde Argentina. Por ese motivo, quienes deseen observar la totalidad deberán trasladarse a alguna de las regiones ubicadas dentro de su trayectoria.

Por qué es tan importante

El eclipse es especialmente esperado tanto por la comunidad científica como por aficionados a la astronomía debido a su duración y a la amplitud de su recorrido por zonas densamente pobladas.

El punto máximo se registrará en Luxor, Egipto, donde la totalidad alcanzará aproximadamente seis minutos y 23 segundos, un tiempo cercano al máximo teórico posible para este tipo de eventos.