Maxi López, en el centro de la polémica: la dura acusación de un ex socio

Una nueva polémica involucra a Maxi López, quien fue señalado por un ex compañero y actual dirigente del fútbol europeo tras su salida de un proyecto en Suiza. Las declaraciones generaron repercusión en torno al manejo del club y la situación que atravesaron algunos jugadores.

El episodio tiene como escenario al FC Paradiso, institución en la que Maxi López había adquirido acciones en 2025 y de la que posteriormente decidió alejarse.

La acusación de su ex compañero

Ezequiel Schelotto, futbolista con pasado en Racing, Inter y Catania, se refirió públicamente a la salida del exdelantero y describió el impacto que tuvo en el club. “La verdad es que fue muy triste que él se haya ido”, expresó en una entrevista.

En ese sentido, aseguró que la decisión se produjo de manera inesperada. “Él toma la decisión de irse un día para otro sin decirle nada a nadie”, afirmó Schelotto, quien compartió equipo con Maxi López en el fútbol italiano.

Maxi López y Ezequiel Schelotto.

Problemas económicos tras la salida

Según explicó el actual vicepresidente del club suizo, la partida del exjugador generó complicaciones para parte del plantel, que había llegado en el marco del proyecto deportivo impulsado en ese momento.

Schelotto sostuvo que debió intervenir personalmente para sostener la situación. “Y al final yo me tuve que hacer cargo. Sí, yo, yo de mi plata, de mi bolsillo, banqué a todos”, indicó.

Además, remarcó que su decisión estuvo vinculada a la situación de los futbolistas. “Pensé más en esos jugadores que quedaron en la nada, para poder ayudarlos”, agregó.

Nuevo rol y continuidad del proyecto

Tras la salida de Maxi López, la estructura del club tuvo modificaciones. Las acciones regresaron a la institución y la dirigencia le propuso a Schelotto asumir un rol más activo, convirtiéndose en accionista y vicepresidente.

El futbolista continuará además como jugador y vicepresidente del equipo, en una función poco habitual dentro del ámbito profesional, según informó la Agencia NA.

En cuanto al futuro del FC Paradiso, el objetivo es sostener la categoría en la presente temporada y consolidar el proyecto con vistas a un eventual ascenso en los próximos años.