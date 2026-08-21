Tragedia durante un viaje familiar: murió una segunda víctima tras caer por un barranco

La tragedia vial ocurrida en la Cuesta del Lipán, en la provincia de Jujuy, donde una familia que cayó 80 metros por un barranco con su camioneta, se cobró una nueva vida al confirmarse el fallecimiento de Lorena Paola González, de 33 años, hija de Silvia Rosana Amaro de 58 años, la otra víctima fatal del accidente.

El deceso de González se produjo en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde permanecía internada. Le habían diagnosticado muerte cerebral debido a las graves lesiones sufridas durante el accidente.

Con la muerte de Lorena, asciende a dos el número de personas fallecidas por el accidente. La primera víctima fue, Silvia, quien resultó expulsada del habitáculo del vehículo durante la caída.

La familia había emprendido un viaje de vacaciones al norte argentino. El grupo estaba integrado por Narciso González, de 60 años, esposo de la mujer de 58; sus hijos Favio Hernán González, de 31, y Lorena; y Augusto Coda, de 34, pareja de ella.

Todo ocurrió el domingo por la tarde a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, un corredor de montaña que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña, conocido por sus pronunciadas curvas y pendientes.

El conductor perdió el control del vehículo, que se salió de la calzada y cayó por el barranco. Las características del terreno y la violencia del impacto dificultaron las tareas de rescate, en las que participaron bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias durante varias horas.

Al llegar al lugar, los equipos de rescate encontraron sin vida a Silvia Rosana Amaro. Los otros cuatro ocupantes fueron trasladados al Hospital Pablo Soria en San Salvador de Jujuy.

Lorena era, desde el primer momento, quien presentaba el cuadro más delicado de los heridos: sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, traumatismos en tórax y abdomen, midriasis y pérdida del conocimiento, y permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Augusto Coda, pareja de Lorena, sufrió una fractura de húmero, un traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho que requirió tratamiento pleural. Favio González se encontraba estable con una subluxación en el tobillo izquierdo y una fractura de húmero.

Narciso González, el padre, presentó una diástasis de pelvis y traumatismo facial, aunque posteriormente mostró una evolución favorable respecto del cuadro inicial, según la información médica difundida por El Diario Sur.

Tras el accidente, la fiscalía interviniente ordenó una serie de peritajes para determinar las causas de la pérdida de control de la camioneta. Los investigadores buscan establecer si existió una falla mecánica, un error humano, condiciones adversas del camino o cualquier otro factor que pudiera haber incidido.

Peritos especializados analizaron el estado del vehículo y reconstruirán la mecánica del hecho para determinar cómo se produjo el despiste.

Las curvas cerradas, los desniveles pronunciados y los cambios repentinos en las condiciones del tiempo hacen de la Cuesta de Lipán una ruta que exige atención permanente al volante. Por esa razón, circular a velocidades moderadas y respetar las medidas de seguridad no es opcional, sino una necesidad.

El recorrido atraviesa zonas de montaña con características que ponen a prueba tanto al vehículo como al conductor. Se trata, además, del paso obligado para quienes viajan hacia Purmamarca y las Salinas Grandes.

Narciso y su hijo Favio son propietarios de una casa de repuestos en Alejandro Korn. Lorena y Augusto, por su parte, trabajaban juntos en una empresa de servicios financieros y residían en Villa del Parque. Habían llegado primero a Salta con la intención de recorrer atractivos de esa provincia y de Jujuy, y alquilaron la Toyota SW4 para el recorrido.