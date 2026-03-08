Murió María Laura Josefina Evequoz, destacada figura de la cultura entrerriana

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad cultural lamenta la muerte de la actriz, dramaturga y escritora María Laura Josefina Evequoz, reconocida por su aporte a la literatura, la poesía y el teatro en Entre Ríos. Estuvo entre las cien poetas más destacados del mundo.
Desde muy joven mostró una marcada vocación por la escritura. A los 13 años comenzó a desarrollar su talento literario, motivada por docentes de la escuela Benigno Teijeiro Martínez y del Colegio Colegio Justo José de Urquiza, quienes impulsaron sus primeros pasos en la creación artística, publicó UruguayensesDigital.
Con apenas 21 años inició su recorrido en la revista “Ecos”, espacio donde publicó cuentos y relatos que marcaron el inicio de su camino en la narrativa y la crónica.
Literatura, teatro y creación artística
Con el paso del tiempo, Evequoz profundizó su vínculo con el teatro gracias al acompañamiento de los actores y directores Eduardo “Cuqui” Silva y Pedro Urquiza, quienes alentaron su desarrollo en la dramaturgia.
En 1997 publicó su primer libro, “Nuestro temor visible”, una antología poética que reúne textos escritos durante más de una década y que marcó un hito en su carrera literaria.
Su obra continuó expandiéndose con el tiempo. En 2011 estrenó su primera obra teatral, “Rey de Corazones”, iniciando así un camino que la llevaría a consolidarse también como dramaturga.
Años más tarde publicó “La raíz en el agua y otros poemas” en 2019 y, más recientemente, en 2024 presentó el libro “Dramaturgia”, que reúne parte de su producción teatral.
Reconocimiento nacional e internacional
El talento de Evequoz trascendió las fronteras del país cuando fue seleccionada entre más de 22.000 poetas como una de las cien más destacadas del mundo y una de las tres representantes argentinas en el Día de la Independencia Global Literaria.
Su trayectoria artística también fue reconocida institucionalmente. La Cámara de Diputados de Entre Ríos la distinguió como Personalidad Destacada de la provincia por su aporte a la cultura y su compromiso con la promoción de la literatura y el teatro.
Con su partida, la provincia de Entre Ríos pierde una voz profundamente vinculada con la palabra, el arte y la identidad cultural de la región, dejando un legado que perdurará en sus obras y en quienes compartieron su camino creativo.