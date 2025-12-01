Monotributo: el listado de obras sociales que siguen vigentes desde diciembre

El listado oficial de obras sociales para monotributistas sufrió nuevas modificaciones de cara a diciembre de 2025. Cuáles siguen habilitadas y qué documentación se necesita para gestionar la afiliación.
Diciembre llegó con novedades para los monotributistas, ya que se actualizó el listado oficial de obras sociales habilitadas para quienes tributan bajo el régimen simplificado. La revisión —vigente al 29 de noviembre— incorporó a la Obra Social de la Prevención y la Salud y eliminó tres entidades: OSMISS, OSFATUN y OSVARA.
El listado habilitado quedó conformado por las siguientes instituciones:
Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines
Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de CABA
Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
Obra Social de la Prevención y la Salud (nueva incorporación)
Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
Obra Social de Operadores Cinematográficos
Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos y afines
Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas
Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
Obra Social de Músicos
Obra Social de Comisarios Navales
Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
Obra Social de Agentes de Propaganda Médica
Obra Social de Viajantes Vendedores (ANDAR)
Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina
Obra Social de Peones de Taxis
Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante
Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos
Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
Obra Social del Personal Directivo de la Construcción
Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica
Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
Obra Social Mutualidad Industrial Textil
Obra Social ASSPE
Obra Social de Dirección (OSDO)
Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
Mutual Médica Concordia
Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
MET–Córdoba S.A.
Asociación Mutual del Control Integral
Administración Recursos para Salud S.A.
¿Cómo darse de alta en una obra social siendo monotributista?
Para gestionar una afiliación, el contribuyente debe presentar la documentación obligatoria en la obra social elegida. Los requisitos son los siguientes:
Último comprobante de pago del monotributo con aporte a la obra social
DNI original y copia
Formulario 184/F (constancia de alta)
Formulario 152 (credencial de pago)
Declaración jurada 300/97 en ANSES
Las obras sociales permiten incorporar familiares mediante pago adicional y también unificar aportes con el cónyuge, siempre que ambos estén afiliados a la misma entidad. Cabe recordar que el cambio de obra social solo puede realizarse una vez por año.
Escalas vigentes del monotributo en diciembre
Las modificaciones de diciembre se sumaron al ajuste de la cuota mensual y a los nuevos topes de facturación dentro del régimen simplificado. De esta manera, los monotributistas deberán revisar su categoría para confirmar si mantienen su encuadre o deben recategorizarse.