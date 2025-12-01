Monotributo: el listado de obras sociales que siguen vigentes desde diciembre

1 de Diciembre de 2025

Diciembre llegó con novedades para los monotributistas, ya que se actualizó el listado oficial de obras sociales habilitadas para quienes tributan bajo el régimen simplificado. La revisión —vigente al 29 de noviembre— incorporó a la Obra Social de la Prevención y la Salud y eliminó tres entidades: OSMISS, OSFATUN y OSVARA.

El listado habilitado quedó conformado por las siguientes instituciones:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de CABA

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud (nueva incorporación)

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos y afines

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Músicos

Obra Social de Comisarios Navales

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica

Obra Social de Viajantes Vendedores (ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina

Obra Social de Peones de Taxis

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera

Obra Social del Personal Directivo de la Construcción

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas

Obra Social Mutualidad Industrial Textil

Obra Social ASSPE

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria

MET–Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral

Administración Recursos para Salud S.A.

Arca- Monotributto

¿Cómo darse de alta en una obra social siendo monotributista?

Para gestionar una afiliación, el contribuyente debe presentar la documentación obligatoria en la obra social elegida. Los requisitos son los siguientes:

Último comprobante de pago del monotributo con aporte a la obra social

DNI original y copia

Formulario 184/F (constancia de alta)

Formulario 152 (credencial de pago)

Declaración jurada 300/97 en ANSES

Las obras sociales permiten incorporar familiares mediante pago adicional y también unificar aportes con el cónyuge, siempre que ambos estén afiliados a la misma entidad. Cabe recordar que el cambio de obra social solo puede realizarse una vez por año.

Escalas vigentes del monotributo en diciembre

Las modificaciones de diciembre se sumaron al ajuste de la cuota mensual y a los nuevos topes de facturación dentro del régimen simplificado. De esta manera, los monotributistas deberán revisar su categoría para confirmar si mantienen su encuadre o deben recategorizarse.