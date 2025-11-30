Las billeteras digitales pagarán menos en diciembre tras nueva norma de la CNV

Una regulación que limita la inversión de los Fondos Comunes de Inversión en cauciones obligará a reorganizar carteras y reducirá las tasas diarias que pagan las billeteras virtuales. Los cambios regirán desde el 1° de diciembre, según confirmó la CNV.
A partir del lunes 1° de diciembre de 2025, las billeteras digitales comenzarán a pagar menores rendimientos diarios a raíz de una nueva regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La medida, oficializada mediante la Resolución General N° 1092, obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de liquidez inmediata —los llamados money market— a modificar la composición de sus carteras.
Si bien las tasas ya venían ajustándose tras las elecciones legislativas, este cambio responde directamente a un pedido del Banco Central. El organismo monetario detectó un “incremento significativo” en la participación de los FCI en el mercado de cauciones, un instrumento cuyo rendimiento superó los tres dígitos en la previa electoral. Según el BCRA, fijar un tope busca preservar el funcionamiento de la política monetaria y evitar distorsiones en la liquidez.
El límite a las cauciones: qué cambió y por qué afecta a las tasas
Los FCI money market se convirtieron en el corazón del rendimiento que pagan billeteras digitales como Mercado Pago, Ualá, Personal Pay, Claro Pay, Lemon y otras. Su popularidad se sostiene por tres factores:
-Pagan rendimiento diario.
-Permiten retirar el dinero en cualquier momento.
-Ofrecen bajo riesgo.
Para asegurar esa liquidez, los fondos suelen invertir en plazos fijos tradicionales, precancelables, cuentas remuneradas y, principalmente, cauciones bursátiles. Allí se concentró el problema: antes de la nueva norma, cerca del 26% del patrimonio de estos fondos estaba invertido en cauciones, según datos de la Cámara Argentina de FCI (CAFCI) citados por Portfolio Personal Inversiones (PPI).
Desde ahora, el tope será del 20%, lo que obligará a desarmar posiciones por casi 6 puntos porcentuales. Ese movimiento liberará alrededor de $2,4 billones, que deberán reubicarse en instrumentos de menor rendimiento. En consecuencia, las tasas diarias que reciben los usuarios caerán de manera escalonada.
PPI advirtió que esta reconfiguración empujará a los bancos a bajar las tasas, ya que una parte de esa liquidez se volcará hacia instrumentos soberanos o préstamos. “El diferencial de tasas presionará a la baja los rendimientos. La incógnita es el efecto sobre el tipo de cambio”, alertó la consultora.
Hacia dónde irá la liquidez desplazada
Según Delphos Investment, el excedente que salga de las cauciones se dirigirá mayoritariamente a instrumentos de tasa fija de corto plazo. Las medidas actúan en línea con la estrategia del Gobierno de abaratar el costo del dinero y redirigir liquidez hacia el sistema bancario.
“Los fondos terminarán financiando a los bancos en lugar de concentrarse en cauciones de muy corto plazo”, explicaron desde la firma. El reacomodamiento será gradual, pero comenzará a verse en los rendimientos ya desde la primera semana de diciembre.
Las tasas actuales de los principales money market
Antes del impacto pleno de la regulación, los fondos money market ofrecen tasas nominales anuales (TNA) que van del 18% al 25%. Estos son los rendimientos vigentes al 26 y 27 de noviembre de 2025:
Allaria Ahorro – Clase E: TNA 25,30% – Patrimonio $155 mil millones
Adcap Ahorro Pesos – Clase A: TNA 25,09% – Patrimonio $156 mil millones
Toronto Trust Ahorro – Clase A: TNA 24,37% – Patrimonio $52 mil millones
Ualintec Ahorro Pesos – Clase A (Ualá): TNA 24,01% – Patrimonio $161 mil millones
Cocos Ahorro – Clase A: TNA 23,93% – Patrimonio $2.294 millones
Super Ahorro $ – Clase A (Santander): TNA 23,67% – Patrimonio $2 billones
Delta Pesos – Clase X (Personal Pay): TNA 23,12% – Patrimonio $413 mil millones
Balanz Capital Money Market – Clase A: TNA 23,03% – Patrimonio $274 mil millones
Premier Renta CP – Clase A (Supervielle): TNA 21,78% – Patrimonio $328 mil millones
Mercado Fondo – Clase A (Mercado Pago): TNA 21,62% – Patrimonio $5,5 billones
IEB Ahorro – Clase A: TNA 21,36% – Patrimonio $3.835 millones
Fima Premium – Clase P (Lemon): TNA 21,26% – Patrimonio $19 mil millones
Alpha Pesos – Clase A (ICBC): TNA 21,02% – Patrimonio $1,1 billón
SBS Ahorro Pesos – Clase A (Claro Pay): TNA 20,77% – Patrimonio $17 mil millones
Fima Premium – Clase A (Galicia): TNA 20,75% – Patrimonio $2,9 billones
Pionero Pesos – Clase A (Macro): TNA 20,22% – Patrimonio $156 mil millones
ST Zero – Clase D (AstroPay): TNA 18,57% – Patrimonio $60 mil millones
Los especialistas anticipan que estos rendimientos se ajustarán a la baja durante diciembre, especialmente en los fondos que tenían mayor participación en cauciones.
Un diciembre con menores retornos
Las billeteras digitales, que en los últimos años se consolidaron como un refugio de liquidez con rentabilidad diaria, enfrentarán un diciembre con retornos más bajos. La CNV sostiene que la medida apunta a mejorar la estabilidad del mercado de dinero, aunque para los usuarios implicará un rendimiento menor del saldo invertido. (Fuente: Ámbito).