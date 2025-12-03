 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Miércoles con ascenso térmico y cielo despejado en gran parte del país

Esta jornada estará marcada por el calor y la ausencia de lluvias en la mayoría de las regiones. El aumento térmico será aún más notorio hacia el fin de semana.

3 de Diciembre de 2025
tiempo
Durante el miércoles, el día central de la semana, se espera un incremento sostenido de la temperatura en gran parte del país. Las máximas comenzarán a ubicarse en valores elevados, acompañadas por un panorama de estabilidad atmosférica. Las lluvias quedarán ausentes en amplias regiones, predominando el cielo despejado o apenas con algunas nubes.

 

En Entre Ríos, la temperatura continuará en ascenso, con máximas que rondarán los 31°C, impulsadas por viento proveniente del este. El ambiente será cálido y estable durante toda la jornada.

En el norte argentino, las condiciones también se mantendrán firmes, con tiempo estable, calor sostenido y viento del sector sudeste/este. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 27°C y 32°C, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores del extremo norte.

 

En el centro del país, especialmente en la provincia de Córdoba, las máximas alcanzarían entre 29°C y 33°C, incluso por encima de lo previsto en ciertas áreas.

La combinación de la circulación de viento norte y la fuerte insolación típica de esta época del año continúa promoviendo un aumento generalizado de las marcas térmicas. Sin embargo, este comportamiento será apenas el inicio: entre miércoles y viernes, el ascenso térmico será aún más intenso, llevando a varias provincias a superar los valores medios habituales para este período.

Temas:

temperatura temperaturas calor
