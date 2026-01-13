Meteotsunami en la costa argentina: “Son hechos muy esporádicos que ocurren rara vez”, explicó un oceanógrafo

El oceanógrafo Walter Dragani dialogó en el canal de streaming GPS de Elonce para explicar qué es el meteotsunami, el fenómeno que dejó un muerto y 35 heridos en localidades de la Costa Atlántica como Mar del Plata y Santa Clara del Mar este lunes por la tarde.

En este sentido, el profesional explicó: “Lo que sucedió fue un meteotsunami, un tsunami meteorológico, muy parecido a los tsunamis que ocurren por movimientos de la tierra o sísmicos en el fondo del mar. Estos, en cambio se forman por pasaje de sistemas atmosféricos por la zona marítima de influencia”.

Walter Dragani explica qué es un meteotsunami

Sobre lo que sucedió en Mar del Plata este lunes, Dragani sostuvo: “En este caso hubo un centro de baja presión, profundo, que se movió a lo largo de la costa con una velocidad adecuada, una trayectoria, un sentido y todas las condiciones dadas para que se amplifique una onda que se generó en el mar”.

“Cuando esa onda del mar viaja acoplada con esta perturbación atmosférica, se sigue incrementando la altura. La consecuencia que llegó a Santa Clara, Mar de Cobo, Mar Chiquita con una amplitud de un metro, lo que hace que incremente el nivel del agua normal en un metro. Donde había 10 centímetros pasa a haber 1,10 metros y las olas que están en el mar se montan sobre esta columna de agua que creció en la playa y ocurren los procesos devastadores”, precisó.

Y añadió: “No tenemos registro mareográfico en toda la costa, tenemos en Mar del Plata, donde indican un metro. Tenía gente amiga que vacacionaba en Villa Gesell y vieron que el agua subió y bajó pero no tan significativamente como en Mar del Plata. En el Partido de la Costa, a unos 200 km de Mar del Plata, ocurrió algo curioso. Algunos hablan de que hubo un aumento pequeño y otros dicen que no se dieron cuenta”.

“Cultura de tsunamis”

Sobre el conocimiento de estos fenómenos y las medidas a adoptar cuando se dan, el oceanógrafo subrayó que “los argentinos no estamos acostumbrados a playas con tsunamis, como en Chile o las costas del Pacífico donde hay terremotos submarinos. Con esta experiencia, que se retira el mar, vamos a estar más atentos. Ayer la gente no estaba preparada para que suceda”.

Un fenómeno que se da “dos o tres veces en 70 años”

Acerca de lo que sucedió este lunes por la tarde en parte de la Costa Atlántica, Dragani reconoció: “Es poco probable que ocurra un fenómeno de estas características en enero. Si ocurre en otra estación del año o una noche de verano no pasa nada porque no hay gente”.

Sobre ello, recordó la frecuencia con la que se dio este fenómeno en Argentina. “Ocurrió en enero de 1954 un hecho histórico muy parecido en Mar del Plata, se reportaron como olas gigantes. También en diciembre de 2022 en la misma ciudad. Son hechos muy esporádicos que ocurren rara vez. Estamos hablando de que en 70 años ocurrieron dos o tres veces, dos en la mañana y en días lindos, y otro en la noche, que pasó inadvertido”.

“Es un fenómeno que, a pesar de que suceda dos o tres veces con esta amplitud, con amplitudes más bajas ocurren muchísimo más seguido. Meteotsunamis hay permanentemente en la costa bonaerense con amplitudes de 10, 20 o 30 cm que pasan totalmente inadvertidos para la gente. Puede ser plena temporada de verano que ocurre un meteotsunami de 20 cm de altura, nadie se entera”, aseguró.

Los síntomas del mar antes de un meteotsunami y qué hacer ante el fenómeno

Dragani explicó que el síntoma más claro” que no es absoluto ni se da siempre, pero muy frecuentemente”, es el retiro del agua. “Previo a la llegada del

meteotsunami se retira la línea de corta, se retrae, se va mar adentro pero significativamente, una decena o centena de metros. Es un retroceso muy violento.

Cuando se ve este síntoma inequívoco, prácticamente va a arremeter en pocos minutos la onda”.

Sobre lo que los bañistas deben hacer ante la inminente llegada de un meteotsunami, el oceanógrafo indicó: “Si uno ve que el mar se retrae, lo primero que hay que hacer es rápido tomar a los chicos y a personas con problemas de movilidad y llevarlos a lugares altos, a resguardo. Si viene el agua y arrasa, bien, uno está a resguardo y si no pasó nada, fue un hecho preventivo que nos costó demasiado. Hay cuatro o seis minutos de tiempo, uno no puede meditarlo. Inmediatamente debe irse a un lugar alto”.

Un fallecido y 35 heridos tras el meteotsunami del lunes

La víctima fue identificada como Yair Emir Manno Núñez, quien vivía en Francia con su novia y había viajado a la ciudad de Mar del Plata para visitar a su familia.

En el momento del episodio, Núñez estaba junto a su novia francesa, y dos amigos.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el viaje tenía un carácter familiar y recreativo, y que el joven disfrutaba de unos días de descanso.

“Hay 35 heridos leves y una persona internada en grave estado. Estamos recorriendo los nosocomios para ver cómo está la situación y las playas fueron evacuadas”, detallaron desde Defensa Civil de Mar del Plata.