Menos pantalla, más ingenio y creatividad: los juguetes más buscados para regalar en Navidad

Los juguetes que combinan desafío, creatividad y personajes que los chicos ya sienten como propios son los regalos favoritos que apuntan a ser vistos en los arbolitos de Navidad.

Los juegos electrónicos han sido relegados en la preferencia infantil por los de ingenio sin pantalla.

Con precios que van desde los $20.000 hasta los $300.000, las tendencias muestran que el mercado argentino se adapta a todos los bolsillos y confirma que el ritual de pedir a Papa Noel y los Reyes Magos sigue siendo una tradición que une generaciones.

Los pedidos que vienen haciendo los niños son muy definidos e impulsados por todo aquello que ven, siguen y comparten en redes sociales, plataformas digitales y universos animados, donde se marcan cuáles son los juguetes que se vuelven protagonistas de la temporada.

Los más elegidos

Según se constató, el Cubo Rubik’s sigue siendo uno de los clásicos más elegidos, un infaltable que cada año suma nuevos fanáticos por su capacidad de poner a prueba la lógica, la paciencia y la concentración.

También crece la demanda por Gui Gui, el slime, masa o nube inspirado en el skin care, que combina una experiencia sensorial ASMR con lo trendy y el coleccionismo.

En el universo de la acción, Monster Jam se consolida como uno de los grandes protagonistas con sus vehículos emblemáticos que permiten recrear acrobacias, choques y competencias.

A la par, el fenómeno Pokémon vuelve a ocupar un lugar destacado: desde figuras y peluches hasta cartas y accesorios que amplían la experiencia de su mundo animado, convirtiéndolo en un deseo recurrente en las listas de los más chicos.

Las series que conquistaron a las familias también tienen su espacio garantizado entre los pedidos navideños.

Bluey, con su propuesta cercana, se posiciona entre los juguetes preferidos gracias a sus personajes y sets inspirados en la vida cotidiana de las familias.

Por su parte, Paw Patrol continúa como un éxito firme e intergeneracional, impulsado por su universo de aventuras y rescates.

En el segmento de fanáticos del anime, One Piece gana terreno entre los niños y preadolescentes, con figuras y coleccionables que reflejan a sus personajes más icónicos.

Finalmente, los juguetes como rompecabezas, legos y peluches se destacan entre quienes buscan propuestas más tradicionales, orientadas al desarrollo creativo y sensorial. (Fuente: Noticias Argentinas)