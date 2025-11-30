El regalo de Navidad en Argentina son hasta 75% más costosos que en la región

A pocos días del inicio de la temporada de compras navideñas, el Gobierno Nacional anunció una medida que busca reducir la diferencia de precios de los juguetes en Argentina respecto a otros países de la región.

El Ejecutivo decidió reducir los aranceles de importación de 14 categorías de juguetes, incluyendo triciclos, muñecos, patinetas y bloques de construcción. Esta decisión, que ajusta los aranceles del 35% al 20%, está destinada a fomentar la competencia y reducir los elevados precios locales, que son hasta un 75% más altos que en Brasil, Chile y México.

La reducción de los aranceles, que se alinea con los niveles establecidos por el MERCOSUR, busca revertir un incremento arbitrario que se había mantenido por 13 años. Con la medida, se espera aumentar la oferta de juguetes importados en el mercado argentino, lo que podría generar una presión a la baja en los precios locales, beneficiando principalmente a los consumidores en vísperas de las festividades de fin de año.

Una diferencia de precios abismal con la región

Según un informe de la Agencia Noticias Argentinas, la comparación de precios entre Argentina y otros países de la región muestra una diferencia de precios sorprendente, que coloca a Argentina como el país con los juguetes más caros. Algunos ejemplos revelan la magnitud de la brecha: un muñeco transformable, que en Argentina cuesta alrededor de $60.000, se consigue en México por tan solo $15.000, lo que representa un 75% menos. En Brasil y Chile, el mismo producto tiene un costo de $20.000, es decir, un 67% más barato que en Argentina.

Bloques de construcción. Foto: Pichintun.

Otro caso emblemático es el de los bloques de construcción, cuyo precio en Argentina alcanza los $50.000, mientras que en Chile y México se consigue por $25.000, es decir, un 50% menos. Las muñecas, que en Argentina se venden por $50.000, pueden encontrarse en Brasil a un precio de $35.000, lo que representa una diferencia del 30%. Incluso en productos como los patines infantiles, que cuestan en Argentina $87.000, el precio en países como Brasil es de $50.000, un 42,5% más barato. (Con información de NA)