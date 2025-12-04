El dólar oficial bajó $5 y cerró el jueves en $1475

El dólar en el Banco Nación se vende a $1.475 para la venta, un descenso de $5 respecto al miércoles. En ese marco, el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió hasta los $1.507,86. Mientras, el dólar MEP a los $1.464,72.
En el tramo minorista, el dólar en el Banco Nación se vende a $1.475 para la venta, un descenso de $5 respecto al miércoles. En el promedio de los bancos que realiza el BCRA, la cotización es de $1.470,176.
El dólar oficial, en el tramo mayorista, bajó levemente este 4 de diciembre y la "pax cambiaria" se mantiene en el último tramo del año. El tipo de cambio cerró a $1.448, un descenso de $5 respecto a la jornada. De esta manera, se mantiene a 4,3% del techo de la banda cambiaria del Banco Central (BCRA), actualmente ubicada en $1.513.
En ese marco, los dólares financieros, según se informó, cerraron de la siguinte forma: el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió 0,1%, hasta los $1.507,86. Mientras, el dólar MEP cayó 0,4% a los $1.464,72. Por su parte, el dólar blue operó a $1.440. Mientras, el dólar cripto se movió con un comportamiento similar, moviéndose en os $1.494,00.
Se supo que en el segmento de futuros, se observan caídas generalizadas. Para fin de año, se espera que el dólar mayorista cierre en $1.461,5.
La dinámica del mercado cambiario también está atravesada por una oferta de divisas más acotada. En noviembre, los exportadores de granos y oleaginosas liquidaron apenas u$s760 millones, lo que representó una caída del 62% interanual y del 32% frente a octubre.
Al mismo tiempo el foco deja de estar en el dólar y se posa sobre las tasas: las tasas de interés que pagan los bancos, los fondos comunes de inversión (FCI) money market, las billeteras digitales y el propio mercado por las colocaciones en pesos más habituales se desplomaron en las últimas semanas. En el mercado crece la preocupación por el impacto que este escenario pueda tener sobre la cotización del dólar. (Fuente: Ámbito)