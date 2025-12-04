Autos eléctricos e híbridos sin arancel en 2026: conocé el listado completo de modelos

Por medio de la Resolución 513/2025, el Gobierno Nacional asignó 50.000 autos eléctricos e híbridos para el ingreso al país sin arancel, en el marco de la licitación de 2026 para la importación de tecnologías de movilidad alternativas. Todos con un valor en origen de hasta 16.000 dólares.

La convocatoria incluye a vehículos completamente eléctricos (sólo funcionan con batería); híbridos (motor a combustión y motor eléctrico); híbrido mild (motor a combustión y motor eléctrico auxiliar), e híbrido enchufable (motor a combustión y motor eléctrico enchufable). En total, ingresarán 71 modelos de 32 marcas distintas.

De los 50.000 autos asignados, 19.280 serán para terminales y 30.720 corresponden a importadores, quienes absorbieron las unidades no solicitadas por las automotrices.

De esta manera, continúa el flujo de ingreso de este tipo de vehículos que comenzó durante 2025 con las dos convocatorias realizadas este año y que prevé que para enero próximo hayan ingresado 50 mil unidades de esos llamados.

El interior del Chevrolet Spark

El lanzamiento de la convocatoria 2026 obedece a que los solicitantes cuenten con el tiempo necesario para la fabricación y embarque de las unidades asignadas.

Asimismo, se asignarán 9856 mil unidades remanentes más del cupo 2025 entre los importadores que presentaron solicitudes para este llamado. Estas unidades estarán ingresando al país antes del 31 de enero de 2026.

Los modelos que ingresarán al país competirán en todos los segmentos con los vehículos tradicionales ya disponibles en el mercado, en muchos casos ofreciendo precios más competitivos y/o un mejor nivel de equipamiento. Esta iniciativa representa una oportunidad para que Argentina se integre al mercado global y a la cadena de valor vinculada a las nuevas tecnologías.

El listado de marcas y modelos para 2026

Importadores

AION

UT

V

ARCFOX

ARCFOX S5

ARCFOX T1

ARCFOX T5

KAOLA S

BAIC

BJ30

EU5

X55 HYBRID

X7 HYBRID

BESTUN

T77

T99

BYD

DOLPHIN

DOLPHIN G

DOLPHIN MINI

SEAL 5

SONG PRO

YUAN PRO

CHANGAN

CS55

EADO

CHERY

ARRIZO 8

TIGGO 2

TIGGO 4

TIGGO 5

TIGGO 7

TIGGO 8

DEEPAL

DEEPAL S05

DFSK

E5

GLORY 500

DONGFENG

BOX

HUGE

MAGE

FORTHING

M4

S50EVK

SX5G

GAC

EMKOO

ES

GS4

GREAT WALL – HAVAL

H6

H7

JOLION

ORA

V7

JAC

E30X

JS6

JETOUR

T1

JMEV

EVEASY

KAIYI

X7

LYNK & CO

LYNK&CO 02

LYNK&CO 06

LYNK&CO 01

MG

MG3

ZS

SKYWELL

ET5

HT-i

S06

S07

SUZUKI

ACROSS

SWIFT

VOLKSWAGEN

ID3

XPENG

D03

ZHIDOU

RAINBOW

En terminales

FIAT

600 HYBRID

LEAPMOTOR

B10 REEV DESIGN

C10 REEV DESIGN

FORD

TERRITORY TREND 1.5L HÍBRIDA AT

CHEVROLET

CAPTIVA PHEV

SPARK EUV

CITROËN

C3 HYBRID MAX

C4 HYBRID PLUS

RENAULT

ARKANA E-TECH HYBRID ESPRIT ALPINE