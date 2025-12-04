Autos eléctricos e híbridos sin arancel en 2026: conocé el listado completo de modelos

El Gobierno habilitó importar 50 mil autos eléctricos e híbridos sin arancel en 2026. Llegarán 71 modelos y se sumarán unidades remanentes del cupo 2025.
Por medio de la Resolución 513/2025, el Gobierno Nacional asignó 50.000 autos eléctricos e híbridos para el ingreso al país sin arancel, en el marco de la licitación de 2026 para la importación de tecnologías de movilidad alternativas. Todos con un valor en origen de hasta 16.000 dólares.
La convocatoria incluye a vehículos completamente eléctricos (sólo funcionan con batería); híbridos (motor a combustión y motor eléctrico); híbrido mild (motor a combustión y motor eléctrico auxiliar), e híbrido enchufable (motor a combustión y motor eléctrico enchufable). En total, ingresarán 71 modelos de 32 marcas distintas.
De los 50.000 autos asignados, 19.280 serán para terminales y 30.720 corresponden a importadores, quienes absorbieron las unidades no solicitadas por las automotrices.
De esta manera, continúa el flujo de ingreso de este tipo de vehículos que comenzó durante 2025 con las dos convocatorias realizadas este año y que prevé que para enero próximo hayan ingresado 50 mil unidades de esos llamados.
El lanzamiento de la convocatoria 2026 obedece a que los solicitantes cuenten con el tiempo necesario para la fabricación y embarque de las unidades asignadas.
Asimismo, se asignarán 9856 mil unidades remanentes más del cupo 2025 entre los importadores que presentaron solicitudes para este llamado. Estas unidades estarán ingresando al país antes del 31 de enero de 2026.
Los modelos que ingresarán al país competirán en todos los segmentos con los vehículos tradicionales ya disponibles en el mercado, en muchos casos ofreciendo precios más competitivos y/o un mejor nivel de equipamiento. Esta iniciativa representa una oportunidad para que Argentina se integre al mercado global y a la cadena de valor vinculada a las nuevas tecnologías.
El listado de marcas y modelos para 2026
Importadores
AION
UT
V
ARCFOX
ARCFOX S5
ARCFOX T1
ARCFOX T5
KAOLA S
BAIC
BJ30
EU5
X55 HYBRID
X7 HYBRID
BESTUN
T77
T99
BYD
DOLPHIN
DOLPHIN G
DOLPHIN MINI
SEAL 5
SONG PRO
YUAN PRO
CHANGAN
CS55
EADO
CHERY
ARRIZO 8
TIGGO 2
TIGGO 4
TIGGO 5
TIGGO 7
TIGGO 8
DEEPAL
DEEPAL S05
DFSK
E5
GLORY 500
DONGFENG
BOX
HUGE
MAGE
FORTHING
M4
S50EVK
SX5G
GAC
EMKOO
ES
GS4
GREAT WALL – HAVAL
H6
H7
JOLION
ORA
V7
JAC
E30X
JS6
JETOUR
T1
JMEV
EVEASY
KAIYI
X7
LYNK & CO
LYNK&CO 02
LYNK&CO 06
LYNK&CO 01
MG
MG3
ZS
SKYWELL
ET5
HT-i
S06
S07
SUZUKI
ACROSS
SWIFT
VOLKSWAGEN
ID3
XPENG
D03
ZHIDOU
RAINBOW
En terminales
FIAT
600 HYBRID
LEAPMOTOR
B10 REEV DESIGN
C10 REEV DESIGN
FORD
TERRITORY TREND 1.5L HÍBRIDA AT
CHEVROLET
CAPTIVA PHEV
SPARK EUV
CITROËN
C3 HYBRID MAX
C4 HYBRID PLUS
RENAULT
ARKANA E-TECH HYBRID ESPRIT ALPINE