Autos 0 km: cuánto subieron desde enero los más populares y por qué cuestan cada vez más

La inflación del sector automotriz, que viene realizando un fuerte ajuste de precios. En muchos casos los aumentos aplicados superaron a la inflación registrada. Los precios del Toyota Yaris, Fiat Cronos y Pegueot 208.
Diciembre llegó con una marcada caída en la venta de autos 0 km respecto de los meses anteriores, en un mercado automotor que sigue contraído y ajustando precios casi todos los meses. Ese escenario encarece los modelos y les complica cada vez más a los usuarios la posibilidad de acceder a un vehículo nuevo.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en muchos casos los aumentos aplicados por las automotrices superaron a la inflación registrada y eso provocó que la demanda se enfríe en un mercado ya golpeado por la caída del consumo.
Si se toma como referencia el período enero-octubre 2025 la inflación registrada en Argentina según el Indec fue del 25,8% en base al índice de Precios de Consumidor. La inflación de noviembre se conocerá el recién el jueves 11 de diciembre, pero mientras tanto se puede ir calculando cuánto aumentaron los autos 0km en la Argentina en este período.
Como caso testigo se tomarán los tres modelos de autos más populares del país en la actualidad: Toyota Yaris, Fiat Cronos y Pegueot 208, todos vehículos de entrada a gama y más accesibles a la hora de realizar una compra, publicó NA.
Toyota Yaris - Rey de Patentamientos
El Toyota Yaris es un hatchback del segmento B (chico) producido en la planta de Sorocaba, Brasil, y comercializado en Argentina desde 2016. Se ofrece únicamente con motorización naftera 1.5 litros y caja automática CVT en todas sus versiones. En 2025 se ubica entre los modelos más patentados del país, con 29.551 unidades acumuladas entre enero y noviembre según datos de ACARA, tras convertirse en el modelo de entrada a la gama Toyota luego de la discontinuación del Etios.
En lo que respecta a sus precios de lista, el Toyota Yaris sufrió un 28.1% de aumento desde enero hasta octubre de 2025, superando por casi tres puntos porcentuales a la inflación del mismo período, que fue del 24.8%. Si se toman los valores del Yaris a diciembre 2025, el aumento en el año es del 38.5%, aunque todavía resta conocer la inflación de los últimos dos meses del año para poder hacer una comparativa con ese número.
Precios de Toyota Yaris en enero 2025
Toyota Yaris XS 1.5 CVT: $23.481.000.
Toyota Yaris XLS 1.5 CVT: $25.896.000.
Toyota Yaris S 1.5 CVT: $28.133.000.
Precios del Toyota Yaris en diciembre 2025
Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P: $32.473.000
Toyota Yaris XLS 1.5 CVT 5P: $36.073.000
Toyota Yaris S 1.5 CVT 5P: $38.793.000
Fiat Cronos - el sedán que marca tendencia
El Fiat Cronos es un sedán del segmento B producido en la planta de Ferreyra, Córdoba, desde 2018. Utiliza un motor naftero 1.3 Firefly en todas sus versiones, con opciones de caja manual de cinco marchas o automática CVT. En 2025 registró 29.138 unidades patentadas entre enero y noviembre, según ACARA, ubicándose entre los cinco modelos más vendidos del país y manteniendo su posición como el vehículo de producción nacional con mayor volumen de ventas.
En el acumulado enero-octubre 2025 el Fiat Cronos regista un 28.7% de aumento en su precio de lista. Si se mira el incremento entre enero y diciembre 2025, el Cronos registra un 37.8% de aumento, aunque aún resta conocer el acumulado de inflación con respecto a este período.
Precios del Fiat Cronos en enero 2025
Cronos Like 1.3 GSE: $22.478.000
Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $26.127.000
Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $26.284.000
Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $28.018.000
Precios del Fiat Cronos en diciembre 2025
Cronos Like 1.3 GSE - $30.467.000
Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus - $36.429.000
Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT - $36.648.000
Cronos Precision 1.3 GSE CVT - $37.974.000
Peugeot 208 - El preferido del público joven
El Peugeot 208 es un hatchback del segmento B fabricado en la planta de El Palomar, Buenos Aires, desde 2020. La gama ofrece motorizaciones nafteras 1.2 y 1.6, con opciones de transmisión manual o automática según versión. Entre enero y noviembre de 2025 acumuló 28.251 unidades patentadas en Argentina, de acuerdo con datos de ACARA, ubicándose entre los cinco modelos de mayor volumen en el mercado local.
En el acumulado enero-octubre 2025 el Peugeot 208 regista un 26.7% de aumento en su precio de lista Si se mira el aumento entre enero y diciembre 2025, el 208 registra un 33.0% de aumento, aunque aún resta conocer el acumulado de inflación con respecto a este período.
Precios del Peugeot 208 en enero 2025
208 Active: $23.280.000
208 Allure: $26.460.000
208 Allure AT: $27.810.000
208 Allure Pk T200: $30.260.000
208 GT T200: $31.980.000
Precios del Peugeot 208 en diciembre 2025
Peugeot 208 Active MT: $30.580.000
Peugeot 208 Allure MT: $35.530.000
Peugeot 208 Allure AT: $37.360.000
Peugeot 208 Allure Pk T200: $40.140.000
Peugeot 208 GT T200: $42.310.000