Prepagas, alquileres y más: los aumentos que se esperan en diciembre

El mes de diciembre comienza con varios aumentos en distintos servicios, lo que impactará el bolsillo de los argentinos en los últimos días del 2025. Desde las prepagas hasta las tarifas de luz y gas, los incrementos se producen en línea con la inflación registrada en octubre y se suman a los ajustes que han tenido lugar en los últimos meses. A continuación, detallamos los aumentos más importantes que se implementarán en los próximos días.

Aumento en las prepagas

Según fuentes oficiales, las principales empresas de medicina prepaga ya confirmaron sus ajustes para el mes de diciembre. En general, los incrementos se alinean con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que registró un alza del 2,3%. En este contexto, algunas de las empresas más importantes del sector, como Galeno, Swiss Medical, y OSDE, aplicarán un aumento en torno al 2,3% en sus cuotas. Sin embargo, hay empresas que han superado ese porcentaje, como Accord Salud, que incrementó su tarifa un 2,4%, 0,1 puntos por encima de la inflación.

Estas subas continúan la tendencia de desaceleración en los incrementos observados en meses anteriores, cuando las cuotas llegaron a duplicarse, generando una carga aún mayor para los afiliados. En general, los aumentos de las prepagas son una consecuencia directa de la evolución de la inflación, y los márgenes de aumento en el sector de la salud siguen por encima del IPC, un reflejo de la situación económica que afecta a los servicios de salud privados en el país.

Ajustes en servicios públicos: luz y gas

Las tarifas de electricidad y gas también experimentarán ajustes en diciembre, nuevamente en línea con la inflación. En el caso de la electricidad, las distribuidoras aplicarán aumentos del 3,6% y 3,53%, respectivamente, sobre las facturas de noviembre. Los incrementos impactarán de manera diferenciada según la categoría de usuario. Los usuarios de Nivel 1, que ya pagan tarifas plenas, verán el aumento completo, mientras que los de Niveles 2 y 3 mantendrán bonificaciones, aunque siempre atadas a los rangos de consumo establecidos.

Asimismo, el Gobierno continúa con su proceso de transición hacia un esquema de subsidios focalizados en los hogares vulnerables. Se prevé que el nuevo diseño de subsidios, que eliminará los niveles actuales y clasificará a los hogares en dos grandes grupos (con y sin subsidios), entre en vigencia a partir de 2026. La implementación de este sistema modificará el panorama tarifario para el próximo año, con ajustes específicos para aquellos que cuenten con subsidios y un aumento más acentuado para aquellos sin los mismos.

En el gas continúa vigente el ajuste del 3,8% aplicado en noviembre que se trasladará directamente a las facturas del último mes del año.

Aumento de alquileres y el impacto en inquilinos

Finalmente, uno de los ajustes más relevantes para quienes alquilan en el país es el aumento en los alquileres. A partir de diciembre, los inquilinos que tengan contratos regidos por la ley derogada que regulaba el mercado de alquileres deberán afrontar un incremento del 28,67%. Este ajuste refleja la desaceleración en los aumentos de los alquileres que se viene observando en los últimos meses, pero sigue siendo una carga importante para quienes deben afrontar estos pagos mensuales.

Foto: Archivo.

La modificación de la ley de alquileres que entró en vigencia en 2020 y su reciente derogación han generado un clima de incertidumbre en el mercado de alquileres. Este nuevo aumento se suma a los ajustes que se produjeron durante todo el año, y muchos inquilinos se ven obligados a negociar nuevas condiciones ante la presión de los incrementos. (Con información de NA)