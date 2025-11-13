Un mecánico conducía la camioneta de un cliente cuando decidió cruzar un río en Neuquén. El vehículo quedó atascado y debió ser rescatado por Bomberos y Policía. Conducía bajo los efectos del alcohol y sin documentación.
Mecánico probó la camioneta de un cliente, quiso cruzar el río y quedó varado: estaba borracho. Una arriesgada maniobra, aparentemente motivada por el consumo de alcohol, derivó en un hecho insólito en la ciudad neuquina de Chos Malal.
Un mecánico que manejaba la camioneta de un cliente intentó cruzar el río Curi Leuvú, pero el vehículo quedó varado en medio del cauce y tuvo que ser rescatado por efectivos policiales y Bomberos Voluntarios.
“Un vecino informó sobre una persona atascada en el río Curi Leuvú, en el sector de Los Maitenes, cerca del puente nuevo de la Ruta 43. Al llegar, encontramos a un mecánico con las rodillas mojadas porque el vehículo, una camioneta Mitsubishi L200, se había atascado”, relató el miércoles por la tarde el comisario y jefe de Tránsito de Chos Malal, Jorge Gutiérrez.
El conductor logró llegar a la orilla por sus propios medios y no sufrió lesiones. Según indicó el funcionario policial, el hombre habría decidido atravesar el cauce sin medir riesgos, mientras probaba la camioneta que pertenecía a un cliente. Además, se determinó que se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Conducía alcoholizado y sin documentación
El comisario Gutiérrez explicó que el mecánico no solo actuó de manera imprudente, sino que también “estaba probando la camioneta de un cliente para ver cómo andaba y se metió al río bajo los efectos del alcohol”.
Pese al procedimiento policial, el conductor se negó a realizarse el test de alcoholemia y tampoco contaba con la documentación correspondiente del vehículo.
El episodio generó preocupación entre los vecinos que advirtieron la situación y dieron aviso a las autoridades. Según las primeras evaluaciones, el nivel del agua era bajo, aunque suficiente para que la camioneta quedara atascada sobre el lecho del río.
Rescate y secuestro de la camioneta
Para retirar el vehículo, los Bomberos Voluntarios de Chos Malal utilizaron un malacate y lograron remolcar la camioneta sin mayores complicaciones. El bajo caudal del río evitó un operativo de mayor complejidad, ya que el agua no superaba la altura de las ruedas del rodado.
Una vez que la camioneta fue retirada del cauce y llevada a terreno firme, la Policía procedió a su secuestro preventivo ante la falta de documentación y la negativa del mecánico a someterse al control de alcoholemia.
“El conductor estaba bastante entonado. No midió mucho tampoco si pasaba o no”, indicaron las fuentes consultadas por medios locales, al describir el comportamiento del protagonista del incidente. (LMNeuquén)