Mayo fue uno de los meses más secos en Entre Ríos: llovió casi 60% menos de lo normal

El mes de mayo presentó un marcado déficit de precipitaciones en Entre Ríos, según reveló un informe elaborado por la Bolsa de Cereales provincial. El análisis comparó los registros obtenidos durante el quinto mes de 2026 con los valores históricos correspondientes al período 2004-2025 y evidenció una importante reducción en las lluvias.

De acuerdo con el relevamiento, durante mayo se registraron apenas 31 milímetros de precipitaciones en promedio, muy por debajo de los 78 milímetros que suelen acumularse históricamente en ese período. La diferencia representó un déficit de 47 milímetros y una caída cercana al 60%.

El informe señaló que este comportamiento marcó el ingreso al trimestre más frío del año bajo una tendencia de lluvias escasas, una situación que se reflejó en gran parte del territorio entrerriano.

Menos precipitaciones en gran parte de la provincia

La distribución espacial de las lluvias también mostró diferencias significativas respecto de los valores habituales. En condiciones normales, el este y noreste de Entre Ríos suelen superar los 100 milímetros durante mayo, mientras que el centro y sudoeste presentan acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

Sin embargo, durante este año predominaron registros inferiores a los 50 milímetros en amplias zonas del centro, oeste y sur provincial. Solamente algunos sectores del este lograron alcanzar o superar los 75 milímetros, acercándose a los parámetros históricos.

Según detalló la entidad, la mayor parte de Entre Ríos quedó encuadrada dentro de la categoría de “levemente seco”, reflejando el impacto de la escasez de precipitaciones durante el mes.

Heladas frecuentes y temperaturas bajo análisis

El documento también recordó que una situación similar se había observado en enero, cuando las lluvias alcanzaron 63 milímetros frente a un promedio histórico de 116 milímetros. En ese caso, la disminución fue de 53 milímetros, equivalente a una reducción del 46%.

En cuanto a las temperaturas, el estudio indicó que los valores máximos promedio se mantuvieron, en líneas generales, dentro de los registros observados entre 2020 y 2025. La principal excepción se produjo durante la primera semana del mes, cuando una masa de aire cálido provocó máximas cercanas a los 31 grados.

Por otra parte, el informe destacó una elevada frecuencia de heladas agronómicas. La localidad de Don Cristóbal 1° encabezó el ranking con alrededor de 22 días de heladas agronómicas y 13 jornadas de heladas meteorológicas.

También sobresalieron Crucecitas Tercera y Federal, con aproximadamente 16 días de heladas agronómicas, mientras que ciudades como Victoria, Hasenkamp, Villaguay, Gualeguay, Nogoyá y Sauce de Luna registraron entre 14 y 15 días con este fenómeno durante mayo.