“A ti que robas piedras”: Mario Pereyra parodió a ladrones con uno de sus hits

El reconocido cantante santafesino Mario Pereyra volvió a ser noticia luego de reaccionar, con humor e ironía, a los comentarios que recibió en redes sociales tras difundir un video del robo ocurrido frente a su casa en Sauce Viejo. A través de sus cámaras de seguridad, el artista mostró cómo un hombre sustrajo piedras decorativas de la vereda de su vivienda y agradeció a sus seguidores por ayudar a viralizar las imágenes.

Lejos de quedarse solo con el descargo, Pereyra decidió parodiar los comentarios del video utilizando uno de sus temas más conocidos, “A ti”, generando una respuesta que rápidamente se volvió viral. Al mismo tiempo, lanzó un mensaje directo a los responsables del hecho: pidió que devuelvan las piedras robadas y advirtió que, de no hacerlo, radicará la denuncia correspondiente, publicó Uno Santa Fe.

El robo en la casa de Mario Pereyra

El hecho de inseguridad quedó claramente registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio del cantante. En las imágenes se observa cómo un automóvil se detiene frente a la vivienda, de donde desciende un hombre que comienza a juntar piedras decorativas del piso de la vereda.

El ladrón carga las piedras en dos baldes y luego se retira del lugar sin que nadie lo interrumpa. Todo el accionar quedó filmado y fue difundido por el propio Pereyra en sus redes sociales, donde el video generó una fuerte repercusión.

El mensaje del artista y la advertencia de denuncia

Tras la viralización del video, Mario Pereyra realizó una publicación en la que aseguró que el autor del robo fue claramente identificado. “Te tenemos filmado y con datos, igual el que quiera escracharlo, que deje los datos abajo de la publicación”, escribió el cantante.

Además, fue contundente al advertir que avanzará por la vía legal si no hay una respuesta inmediata: “Mañana hago la correspondiente denuncia, si no devolvés lo que te llevaste de mi vereda. Vamos a radicar la denuncia”, expresó.