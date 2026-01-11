Afirman que el Papa León XIV "está considerando en su agenda” visitar la Argentina

El arzobispo Vicente Bokalic Iglic afirmó que el Papa León XIV manifestó su agrado por la invitación a visitar la Argentina y señaló que la posibilidad está siendo considerada en la agenda del Sumo Pontífice.
El Papa León XIV “está considerando en su agenda” una posible visita a la Argentina, según afirmó el arzobispo de Santiago del Estero y primado del país, Vicente Bokalic Iglic, tras una audiencia que mantuvo con el Sumo Pontífice en el Vaticano.
De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro se desarrolló el miércoles pasado y se extendió durante aproximadamente media hora. Durante la reunión, Bokalic Iglic invitó formalmente al Papa, sucesor de Francisco, a visitar el país.
“El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, se indicó en una nota difundida por el arzobispado de Santiago del Estero y publicada por el portal especializado religiondigital.org.
Durante la audiencia, el arzobispo le obsequió al Papa León XIV un poncho con los colores de la bandera argentina, envuelto con cintas alusivas a la bandera de la provincia de Santiago del Estero, como gesto simbólico y representativo de la identidad cultural del país.
Bokalic Iglic encabeza desde hace más de una década la arquidiócesis santiagueña, que en 2024 fue nuevamente reconocida como iglesia primada de la Argentina por decisión del entonces Papa Francisco. Esa condición había estado durante 88 años en manos de la arquidiócesis porteña.
En el encuentro, el arzobispo solicitó que, en caso de concretarse la visita, el Papa León XIV inicie su recorrido en Santiago del Estero. Allí nació la primera santa argentina laica, María Antonia Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, una figura central en la difusión de los ejercicios ignacianos tras la expulsión y supresión de la Compañía de Jesús.
La relación entre Bokalic Iglic y Jorge Bergoglio se remonta a varios años atrás. En 2010, el entonces arzobispo de Buenos Aires lo consagró obispo auxiliar en una ceremonia realizada en el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, administrado por los sacerdotes vicentinos.
Posteriormente, en el último consistorio encabezado por Francisco, el 7 de diciembre de 2024, Bokalic Iglic fue designado cardenal por el propio pontífice jesuita, quien falleció el 21 de abril de 2025.
Al recordar su vínculo con Francisco, el arzobispo y primado de la Argentina expresó: “Me envió a evangelizar a los pobres”, aludiendo a las palabras que recibió del entonces Papa al momento de asumir sus responsabilidades pastorales.
Por el momento, desde el Vaticano no hubo un anuncio oficial sobre una eventual visita papal, aunque las declaraciones de Bokalic Iglic alimentaron las expectativas sobre un posible viaje de León XIV al país en el futuro cercano.