Conductor destrozó su auto al chocarlo contra un árbol: adujo que pretendió esquivar un perro

El conductor de un automóvil Chevrolet perdió el control del rodado y chocó contra un árbol; ocurrió minutos antes del mediodía de este domingo sobre calles Illia y Tala, en Concordia. Fuentes policiales comunicaron que el rodado era conducido por un hombre de 32 años de edad, el cual iba acompañado de una mujer de 34 años.
Tras el siniestro, el automovilista adujo que maniobró para evitar chocar a un perro que se atravesó en su camino y esa fue la causa del accidente.
Como consecuencia del violento impacto, la mujer resultó lesionada y debió ser trasladada en ambulancia hacia el Hospital Masvernat, desde donde se aguardaba el informe correspondiente con el carácter de sus lesiones.