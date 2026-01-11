 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concordia

Conductor destrozó su auto al chocarlo contra un árbol: adujo que pretendió esquivar un perro

11 de Enero de 2026
Accidente en Concordia
Accidente en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

El conductor de un automóvil Chevrolet perdió el control del rodado y chocó contra un árbol; ocurrió minutos antes del mediodía de este domingo sobre calles Illia y Tala, en Concordia. Fuentes policiales comunicaron que el rodado era conducido por un hombre de 32 años de edad, el cual iba acompañado de una mujer de 34 años.

Accidente en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

Accidente en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

Como consecuencia del violento impacto, la mujer resultó lesionada y debió ser trasladada en ambulancia hacia el Hospital Masvernat, desde donde se aguardaba el informe correspondiente con el carácter de sus lesiones.

Temas:

accidente de tránsito siniestro vial choque en Concordia
