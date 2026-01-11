Surgieron rumores de affaire entre Wanda Nara y un empresario mientras ella seguía con Migueles

Un rumor sobre un presunto affaire entre Wanda Nara y un empresario salteño salió a la luz en las últimas horas y generó repercusión en el mundo del espectáculo. La versión indicó que el supuesto vínculo habría ocurrido durante un viaje laboral de la mediática a la provincia de Salta, mientras mantenía una relación con Martín Migueles, hecho que fue desmentido por la propia Nara.

La información fue difundida en el programa Los profesionales de siempre (Canal 9), donde el periodista Federico Flowers aseguró que el episodio se habría producido el 2 de diciembre, durante una visita de Nara a una empresa frutihortícola del norte argentino para promocionar productos.

Según lo expuesto, la conductora de MasterChef Celebrity había sido contratada para recorrer instalaciones dedicadas al cultivo de bananas y hortalizas. En ese marco, publicó en sus redes sociales un video promocional en el que se la observó recorriendo las plantaciones y dialogando con trabajadores del lugar, publicó La Nación.

Flowers afirmó que en ese contexto Nara habría tenido un acercamiento con Ramiro, señalado como dueño de la empresa productora. “Wanda es una mujer que hace muchas acciones comerciales y en noviembre se fue a Salta, para ser más preciso, a una empresa del rubro de hortalizas y bananas”, expresó el panelista durante el programa.

El periodista indicó que, tras la difusión del video promocional, comenzó a recibir mensajes de personas del entorno del empresario y también de su esposa, Sofía. Según relató, ella no habría participado de una cena empresarial en la que sí estuvo Nara, situación que, de acuerdo a Flowers, generó tensiones familiares.

Wanda Nara (foto archivo)

En el programa se difundió además un mensaje atribuido al empresario, quien respondió ante una consulta del periodista: “Sí, tuve contacto. Con el tipo de marketing de la empresa, un poco menos conmigo, pero excelente, muy amable y muy profesional su trabajo. Gracias y saludos”, antes de bloquearlo posteriormente en redes sociales. Flowers interpretó esa reacción como parte de la controversia.

Tras la difusión del rumor, Wanda Nara reaccionó públicamente y negó de manera tajante la versión. En un comentario publicado en la red social X, expresó: “¡Fake! Y lo que decís lo vas a tener que demostrar en la Justicia. Me cansé del invento, con el único fin de dañar. Estuve trabajando y estaban las parejas de las personas que nombrás y mi novio invitado”.

Según el relato periodístico, el viaje habría generado incomodidad en el entorno familiar del empresario mencionado, aunque no se confirmaron detalles oficiales al respecto. Nara sostuvo que el viaje se realizó por motivos laborales y que estuvo acompañada por su pareja durante toda la estadía.

Luego del episodio mediático, no se conocieron precisiones sobre eventuales acciones legales iniciadas por la mediática contra el periodista que difundió la información.