Investigan el robo de una camioneta y una caja fuerte con dinero en localidad entrerriana

Robo en Basavilbaso. Una familia de la localidad fue víctima de un hecho delictivo, luego de que desconocidos ingresaran a su vivienda y sustrajeran una camioneta y una caja fuerte con dinero en efectivo, aprovechando la ausencia de los moradores.
El hecho fue descubierto alrededor de las 00.30 de este domingo, cuando los propietarios regresaron a su domicilio ubicado sobre calle Estrada al 500. Al llegar, constataron que la vivienda había sido violentada y dieron aviso inmediato a la Policía.
Según se informó, la familia se había ausentado del domicilio cerca de las 22.30 del sábado. Al retirarse, habrían dejado sin asegurar una de las puertas y una puerta-ventana del inmueble, situación que fue aprovechada por los delincuentes para ingresar sin ejercer violencia.
Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes revolvieron al menos uno de los dormitorios y, al retirarse, sustrajeron una camioneta Volkswagen Amarok, de color blanca, cuyas llaves se encontraban sobre una mesa. Además, se llevaron una caja fuerte que no estaba empotrada y contenía dinero en efectivo.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, la propiedad no contaba con sistema de alarmas ni cámaras de seguridad propias, lo que facilitó el accionar delictivo y la huida de los autores sin ser advertidos.
Tras la denuncia, personal de la comisaría de Basavilbaso inició las actuaciones correspondientes y dio intervención a la División Investigaciones y a Policía Científica, que trabajaron en el lugar en la recolección de indicios y pericias.
Las fuerzas de seguridad continuaban este domingo con las tareas investigativas para intentar identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos, mientras se analizaban cámaras de seguridad de la zona y se recababan testimonios que permitan avanzar en la causa.