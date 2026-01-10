Robaron en la casa del cantante Mario Pereyra: “Devolvé lo que te llevaste”

El artista difundió un video en el que se observa a un hombre descender de un auto y llevarse elementos del frente de su vivienda. Mario Pereyra advirtió que realizará la denuncia si no restituyen lo sustraído.
Un hecho de inseguridad quedó registrado por cámaras de seguridad en la vivienda del cantante Mario Pereyra, quien difundió un video donde se observa el momento en el que un hombre roba piedras de la vereda de su casa.
En las imágenes se puede ver cómo un automóvil se detiene frente al domicilio del artista. Del vehículo desciende un hombre que comienza a juntar piedras decorativas del piso de la vereda, las carga en dos baldes y luego se retira del lugar sin inconvenientes.
Tras la difusión del video, Pereyra realizó una publicación en la que advirtió que el autor del hecho fue claramente identificado. “Te tenemos filmado y con datos, igual el que quiera escracharlo, que deje los datos abajo de la publicación”, escribió el cantante.
Advertencia y posible denuncia
El artista también informó que, de no producirse la devolución de los elementos robados, avanzará con la denuncia correspondiente. “Mañana hago la correspondiente denuncia, si no devolvés lo que te llevaste de mi vereda. Vamos a radicar la denuncia”, expresó.
En el mismo mensaje, Pereyra hizo un llamado directo al responsable del robo: “Llevalo y dejalo nomás de donde lo sacaste”, solicitó, al tiempo que remarcó que cuenta con el material fílmico y los datos necesarios para avanzar judicialmente.