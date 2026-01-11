Sabrina Rojas reaccionó a una parodia viral sobre la infidelidad de Luciano Castro

Sabrina Rojas reaccionó a una de las parodias virales que circularon en redes sociales en medio del escándalo mediático por la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani. La actriz marcó con un “Me gusta” un video humorístico que ironizó sobre la situación y que rápidamente acumuló miles de visualizaciones.

El contenido fue publicado por la creadora de contenidos Micaela Zaikoski, quien realizó una parodia en la que se hizo pasar por Siciliani y recreó una conversación con amigas en la que intentó justificar el comportamiento de su pareja. El video se difundió luego de que se filtraran audios en los que Castro fue escuchado coqueteando con una joven española.

En la grabación, la influencer simuló enviar un mensaje de voz mientras cocinaba y expresó: “¿Qué haces amiga? No, lo que pasó en realidad fue una pavada, viste como es él. Pero él siempre fue así. Vos sabés, lo conozco desde la secundaria”. En ese mismo tono, continuó con un relato en el que minimizó la situación y atribuyó la conducta del personaje a su forma de ser, publicó La Nación.

Luciano Castro y Griselda Siciliani (foto archivo)

A lo largo del video, la parodia avanzó con distintas situaciones ficticias y reflexiones irónicas. “¿Por qué me voy a hacer problema yo si es algo que está haciendo él? ¿Yo qué voy a hacer contra su esencia? No lo puedo cambiar. Yo lo elijo así”, expresó el personaje interpretado por Zaikoski.

La escena incluyó referencias a una supuesta propuesta de pareja abierta y a los audios que se viralizaron. “Es un mensajito, ahora lo estoy escuchando todo el tiempo al mensajito porque lo hizo con una tonada que… él me mandaba esos mensajes hace unos años. Así me conquistó”, agregó el personaje en la recreación humorística.

El cierre del video mantuvo el mismo tono irónico: “Te dejo amiga porque está llegando y no quiero que se incomode, porque él mantiene por sobre todo la privacidad”. En pocas horas, la publicación sumó numerosas reproducciones y comentarios, y fue en ese contexto que Sabrina Rojas dejó su reacción con un “like”, gesto que no pasó inadvertido entre los usuarios.

Días antes, Rojas se había referido al tema en diálogo con el programa A la tarde (América TV), donde buscó tomar distancia del conflicto mediático. “No soy yo quien tenga que hablar del tema. No es a mí a quien tienen que buscar, pero a mí ya nada me sorprende”, expresó la actriz.

De esa manera, Rojas intentó desligarse públicamente de la situación vinculada a su expareja y padre de sus hijos, mientras el tema continuó generando repercusiones en el mundo del espectáculo y en las redes sociales.