Mar del Plata: rescataron y denunciaron a dos surfistas por violar restricciones de navegación en pleno temporal

Dos hombres de 53 y 47 años fueron rescatados y denunciados por la Prefectura

Un dramático operativo de rescate se desplegó frente al Torreón del Monje, en Mar del Plata, donde dos deportistas náuticos quedaron atrapados en el mar en medio del fuerte temporal que afectaba a la región. Tras ser asistidos, la Prefectura Naval Argentina decidió denunciarlos por haber violado las restricciones de navegación vigentes.

El episodio ocurrió mientras regía una alerta meteorológica por un fenómeno de ciclogénesis, que provocaba intensos vientos y fuerte oleaje en toda la Costa Atlántica bonaerense. A pesar de las advertencias, los hombres ingresaron al agua para practicar parawing, una actividad altamente riesgosa en esas condiciones.

El momento del rescate

El aviso sobre la crítica situación

La emergencia se activó cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo recibió el aviso de un trabajador de un club náutico, quien alertó que los deportistas no podían regresar a la costa debido a la violencia del mar. De inmediato, se montó un operativo que incluyó una embarcación semirrígida, patrulleros terrestres y la preparación del guardacostas “Río Luján”.

Mar del Plata La tierra del si nos matamo, nos matamo Pese a que el gobierno municipal recomendó no acercarse a la costa por la tormenta, varios surfistas se metieron en el mar. Prefectura tuvo que rescatar a 2 hombres que hacian "parawing". pic.twitter.com/nHzVk6n2Nj — Pablo Rizzi (@Budijoly) May 10, 2026

Finalmente, ambos hombres, de 53 y 47 años, fueron rescatados con éxito y no requirieron atención médica. Sin embargo, el riesgo no terminó allí: el personal de Prefectura debió regresar en condiciones extremas, enfrentando ráfagas intensas y maniobras críticas para garantizar la seguridad de la tripulación.

Denuncia contra los deportistas

Ante esta situación, la fuerza federal resolvió avanzar con una denuncia formal contra los deportistas por haber desoído las restricciones de navegación. Según indicaron fuentes oficiales, su accionar no solo puso en peligro sus propias vidas, sino también la del personal que intervino en el rescate.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, que dispuso la toma de declaraciones testimoniales y la recopilación de todas las actuaciones vinculadas al operativo.