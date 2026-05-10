 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Mar del Plata: rescataron y denunciaron a dos surfistas por violar restricciones de navegación en pleno temporal

La Prefectura Naval Argentina asistió a dos hombres atrapados en el mar frente al Torreón del Monje durante la ciclogénesis y luego los denunció por desoír la prohibición de navegar y poner en riesgo vidas.

10 de Mayo de 2026
Dos hombres de 53 y 47 años fueron rescatados y denunciados por la Prefectura
Dos hombres de 53 y 47 años fueron rescatados y denunciados por la Prefectura

La Prefectura Naval Argentina asistió a dos hombres atrapados en el mar frente al Torreón del Monje durante la ciclogénesis y luego los denunció por desoír la prohibición de navegar y poner en riesgo vidas.

Un dramático operativo de rescate se desplegó frente al Torreón del Monje, en Mar del Plata, donde dos deportistas náuticos quedaron atrapados en el mar en medio del fuerte temporal que afectaba a la región. Tras ser asistidos, la Prefectura Naval Argentina decidió denunciarlos por haber violado las restricciones de navegación vigentes.

 

El episodio ocurrió mientras regía una alerta meteorológica por un fenómeno de ciclogénesis, que provocaba intensos vientos y fuerte oleaje en toda la Costa Atlántica bonaerense. A pesar de las advertencias, los hombres ingresaron al agua para practicar parawing, una actividad altamente riesgosa en esas condiciones.

El momento del rescate
El momento del rescate

 

El aviso sobre la crítica situación

La emergencia se activó cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo recibió el aviso de un trabajador de un club náutico, quien alertó que los deportistas no podían regresar a la costa debido a la violencia del mar. De inmediato, se montó un operativo que incluyó una embarcación semirrígida, patrulleros terrestres y la preparación del guardacostas “Río Luján”.

Finalmente, ambos hombres, de 53 y 47 años, fueron rescatados con éxito y no requirieron atención médica. Sin embargo, el riesgo no terminó allí: el personal de Prefectura debió regresar en condiciones extremas, enfrentando ráfagas intensas y maniobras críticas para garantizar la seguridad de la tripulación.

Denuncia contra los deportistas

Ante esta situación, la fuerza federal resolvió avanzar con una denuncia formal contra los deportistas por haber desoído las restricciones de navegación. Según indicaron fuentes oficiales, su accionar no solo puso en peligro sus propias vidas, sino también la del personal que intervino en el rescate.

 

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, que dispuso la toma de declaraciones testimoniales y la recopilación de todas las actuaciones vinculadas al operativo.

Temas:

Mar del Plata deportistas ciclón Ciclón extratropical
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso