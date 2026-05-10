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Banco Nación lanza asistencia financiera tras el temporal en la Costa Atlántica: créditos, prórrogas y beneficios clave

El Banco Nación anunció un paquete de medidas para ayudar a personas y MiPyMEs afectadas por el ciclón extratropical que provocó inundaciones, destrozos y evacuaciones en la Costa Atlántica bonaerense.

10 de Mayo de 2026
Inundaciones, cortes de luz y destrozos fue el saldo del ciclón extratropical en la Costa Atlántica
Inundaciones, cortes de luz y destrozos fue el saldo del ciclón extratropical en la Costa Atlántica

El Banco Nación anunció un paquete de medidas para ayudar a personas y MiPyMEs afectadas por el ciclón extratropical que provocó inundaciones, destrozos y evacuaciones en la Costa Atlántica bonaerense.

El Banco Nación presentó una serie de medidas de asistencia financiera destinadas a personas y empresas perjudicadas por el fuerte temporal que azotó la Costa Atlántica y parte de la Patagonia entre el viernes y sábado pasado.

 

El fenómeno, un ciclón extratropical asociado a un proceso de ciclogénesis, dejó a su paso inundaciones, cortes de luz, destrozos y olas de hasta siete metros.

 

El paquete de ayuda está orientado tanto a MiPyMEs como a personas humanas que hayan sufrido daños económicos como consecuencia del evento climático.

 

La entidad busca facilitar la recuperación en las zonas más afectadas, especialmente entre Mar del Plata y Necochea, donde se registraron los mayores impactos.

Medidas para MiPyMEs

Entre los principales beneficios se incluyen prórrogas en vencimientos, renovación de operaciones vigentes y nuevas líneas de financiamiento para capital de trabajo e inversión.

 

Montos: hasta $100 millones por usuario, con un tope de $50 millones para capital de trabajo. Tasas: bonificación de 2 puntos porcentuales anuales durante los primeros 24 meses.

Plazos: Inversión: hasta 60 meses Capital de trabajo: hasta 36 meses Prórrogas: hasta 360 días Período de gracia: hasta 12 meses para capital.

Beneficios para personas

El banco también dispuso medidas específicas para clientes individuales:

 

Prórroga de 90 días en pagos de obligaciones vigentes. Gracia de 90 días para comenzar a pagar nuevos créditos personales. Bonificación de 6 puntos porcentuales en líneas de cartera haberes, previsional y abierta.

Requisito clave

Para acceder a estos beneficios, será obligatorio presentar una declaración jurada que certifique haber sido afectado directamente por el temporal.

Impacto del temporal

 

El fenómeno climático dejó escenas críticas en varias localidades. En Monte Hermoso, el mar avanzó sobre la peatonal, mientras que en Necochea se registraron cerca de 180 mm de lluvia acumulada. Hubo evacuaciones, rescates de personas atrapadas y suspensión de actividades marítimas por la peligrosidad del mar.

Temas:

Banco Nación ayuda financiera costa atlántica
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