Hay alerta amarilla por frío extremo y nevadas para este domingo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo y nevadas para este domingo 10 de mayo. Tras el ciclón extratropical que impactó en la costa de la provincia de Buenos Aires, el organismo señala que se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, en Misiones, Corrientes, San Luis, Córdoba, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Jujuy hay una advertencia amarilla por bajas temperaturas.

En estos casos, las mínimas pueden ser de hasta 0°C. Además, el SMN indicó que se trata de temperaturas “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y que pueden dejar un efecto leve a moderado en la salud.

Por su parte, la alerta amarilla por nevadas rige en Santa Cruz. En toda esa zona, el SMN indicó que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, mientras que también se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 centímetros, que podrían ser superados en forma puntual. El fenómeno también podría darse en forma de lluvia y nieve mezclada.

Recomendaciones

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir de los hogares salvo que sea necesario y circular únicamente con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. También aconseja revisar el estado de techos, canaletas y desagües para evitar inconvenientes por acumulación de nieve.

El organismo además sugiere ventilar los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y contar con alimentos no perecederos y agua potable suficientes para al menos tres días. Asimismo, expresó que es importante preparar un kit de emergencia con linternas, pilas, mantas térmicas, botiquín de primeros auxilios y medicamentos necesarios.

El tiempo en las provincias

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional que se esperan temperaturas de entre 4°C y 17°C en Córdoba, entre 1°C y 17°C en Tucumán, entre 4°C y 16°C en Santa Fe, entre 4°C y 16°C en Entre Ríos, entre 0°C y 16°C en Jujuy, y entre -1°C y 16°C en Salta. También se prevén marcas térmicas de entre 7°C y 15°C en Misiones, entre 0°C y 16°C en La Rioja, entre 5°C y 17°C en Santiago del Estero, y entre 0°C y 17°C en San Luis.

Además, el organismo anticipó temperaturas de entre -1°C y 18°C en San Juan, entre 1°C y 16°C en Mendoza, entre 5°C y 13°C en Río Negro, entre 5°C y 11°C en Chubut, y entre 1°C y 7°C en Santa Cruz.