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Sociedad El pronóstico del tiempo

Frío domingo con cielo despejado: anticipan jornadas gélidas y posibilidad de heladas

El frío amanecer del domingo marca un adelanto de los registros que se darán esta semana. El SMN anticipa que las temperaturas mínimas rondarán los 7 grados y en algunas zonas, se acercarán a solo 1 grado. Las máximas estarán en los 18. Lo que pasará en los próximos días.

10 de Mayo de 2026
Varios días con tiempo estable y frío.
Varios días con tiempo estable y frío. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

El frío amanecer del domingo marca un adelanto de los registros que se darán esta semana. El SMN anticipa que las temperaturas mínimas rondarán los 7 grados y en algunas zonas, se acercarán a solo 1 grado. Las máximas estarán en los 18. Lo que pasará en los próximos días.

Pronóstico del tiempo: anticipan varios días de bajas temperaturas. Un marcado descenso de temperatura con baja sensación térmica, se inició este sábado y se instalaría varios días en la zona central del país. Se espera una mejora de las condiciones: ambiente más soleado, sin lluvias y con viento en disminución.

 

“El tiempo se va a estabilizar”, indicó la comunicadora meteorológica Cindy Fernández a Meteored. El frío matinal se va a notar mucho más justamente, porque, no hay nubes que frenen el enfriamiento ni viento que mezclen el aire.

“El domingo, un anticiclón con cielo casi despejado y viento en disminución, va a dejar mínimas de 2 °C a 8 °C en el centro argentino, y en zonas descampadas y altas, probabilidad de heladas. Luego durante la tarde, máximas de 15 °C a 20 °C”, indicaron los especialistas.

 

Hay buenas noticias ya que habría varios días de “tranquilidad” durante la semana que se inicia. El lunes va a ser un día con buen tiempo, mucho sol y temperaturas que van a ir de los 6 a los 20ºC. El martes, todavía mejor: mínimas de 7, máximas que pueden tocar los 21ºC.

 

Por ahora, todo apunta a que el resto de la semana se va a mantener con condiciones estables. “Entre lunes y jueves, inclusive, se espera cielo entre despejado y parcialmente nublado, sin precipitaciones en la región pampeana, Córdoba y gran parte de la Mesopotamia.

Se esperan mañana frías, y tardes frescas, pero con el correr de la semana, viento del noroeste hará que las marcas térmicas repunten”, explicaron los meteorólogos.

Hacia el viernes 15, podría llegar un frente frío débil, pero aún la chance de lluvias es muy baja. Habrá poco cambio de temperatura con mínimas de 7 °C a 12 °C y máximas de 16 °C a 24 °C.

El próximo pulso de aire frío podría llegar recién cerca del fin de semana que viene.

Temas:

Descenso de temperatura Frío SMN heladas
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