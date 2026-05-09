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Sociedad Temporal en la Costa Atlántica

Ciclón extratropical provocó olas gigantes e inundaciones en la costa bonaerense

El fuerte temporal afectó ciudades de la Costa Atlántica con olas de hasta siete metros, calles anegadas y evacuados. Continúa vigente la alerta por vientos y lluvias.

9 de Mayo de 2026
Ciclón extratropical en la costa bonaerense
Ciclón extratropical en la costa bonaerense

El fuerte temporal afectó ciudades de la Costa Atlántica con olas de hasta siete metros, calles anegadas y evacuados. Continúa vigente la alerta por vientos y lluvias.

Un ciclón extratropical de gran intensidad provocó destrozos, inundaciones y un fuerte oleaje en distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense, especialmente entre Mar del Plata y Necochea, donde se registraron olas de hasta siete metros de altura.

 

El fenómeno climático afectó durante la noche del viernes a varias ciudades costeras y obligó a implementar restricciones marítimas preventivas, además de la suspensión de distintas actividades.

 

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la región continuará bajo alerta naranja por fuertes vientos durante este sábado, mientras que también permanece vigente una alerta amarilla por lluvias.

 

Las autoridades advirtieron que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

 

Inundaciones y rescates en Mar del Plata

 

En Mar del Plata se acumularon 105 milímetros de lluvia entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, de acuerdo con datos oficiales del gobierno bonaerense.

 

Las precipitaciones provocaron anegamientos en calles y viviendas, además de rescates de personas atrapadas dentro de vehículos que estuvieron cerca de quedar cubiertos por el agua.

 

Para este sábado, el SMN pronosticó ráfagas cercanas a los 80 kilómetros por hora en la ciudad balnearia.

 

La Prefectura Naval Argentina dispuso el cierre de la escollera sur de Mar del Plata y también restringió el ingreso y salida de embarcaciones en el puerto.

 

Necochea y Monte Hermoso, entre las zonas más afectadas

 

En Necochea, el barrio Ramón Santamarina fue uno de los sectores más perjudicados por el temporal, con acumulaciones de hasta 180 milímetros de agua. Como consecuencia, seis personas debieron ser evacuadas y trasladadas a la Escuela Agropecuaria N°1.

Además, las autoridades cerraron las escolleras norte y sur debido al intenso oleaje y la peligrosidad del fenómeno.

 

Otra de las ciudades afectadas fue Monte Hermoso, donde el mar superó la barrera de contención sobre la costanera. El agua llegó hasta la peatonal Dufaur y provocó importantes destrozos, entre ellos el arrastre de un puesto de guardavidas. También se registraron cortes masivos de energía eléctrica y presencia de maderas, clavos y cables sobre la vía pública.

Continúan las alertas meteorológicas

 

Aunque el nivel de alerta fue reducido de naranja a amarillo en algunos sectores del sur bonaerense durante la madrugada del sábado, el SMN mantiene advertencias para localidades costeras como Pinamar, Villa Gesell, Miramar, Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.

 

El organismo indicó que los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora.

Ante este escenario, recomendaron permanecer en lugares seguros, evitar circular cerca de árboles y postes eléctricos, asegurar objetos que puedan desprenderse y no salir de los hogares durante las horas de mayor intensidad del temporal.

Temas:

costa atlántica Ciclón extratropical inundaciones Mar del Plata fuerte temporal
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