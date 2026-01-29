Luna llena de febrero de 2026: cuándo y desde dónde se podrá ver

La Luna llena de febrero de 2026 será uno de los primeros eventos astronómicos destacados del año y podrá observarse. Este fenómeno, esperado tanto por aficionados a la astronomía como por curiosos, se producirá a comienzos de febrero y ofrecerá varias noches consecutivas con el satélite natural completamente iluminado.

Conocida tradicionalmente como la Luna de Nieve, esta fase lunar debe su nombre a antiguas tradiciones de los pueblos nativos de Norteamérica y Europa, que asociaban cada Luna llena con los fenómenos naturales predominantes de cada mes. En el caso de febrero, el nombre hace referencia a las intensas nevadas que solían registrarse durante este período del invierno.

Además de su valor cultural, la Luna llena de febrero de 2026 tendrá un interés astronómico particular, ya que se ubicará en la constelación de Cáncer, una posición poco frecuente para este plenilunio, que en la mayoría de los años suele producirse en la constelación de Leo.

Foto: El Mundo.

Cuándo ocurrirá el plenilunio y qué se verá en el cielo

La Luna alcanzará su fase llena el 1 de febrero de 2026 a las 22:09 GMT. En España, este momento corresponderá a las 23:09 horas en la península y Baleares, mientras que en Canarias se producirá a las 22:09 horas. No obstante, el fenómeno podrá disfrutarse sin inconvenientes durante varias noches.

Desde la noche del 31 de enero y hasta el 2 de febrero, la Luna se verá prácticamente llena, por lo que no será necesario observarla en un horario exacto. Este margen amplio permite planificar la observación según las condiciones del clima y la visibilidad del cielo.

Durante la noche del 1 de febrero, la Luna se desplazará visualmente cerca de estrellas destacadas próximas a la eclíptica, como Pólux, en la constelación de Géminis, y Régulo, en Leo. Además, pasará cerca del cúmulo estelar de la Colmena (M44), aunque su intenso brillo puede dificultar la observación de este objeto a simple vista.

Foto: La Nación.

Cómo se verá la Luna llena de febrero de 2026

Desde el punto de vista visual, la Luna llena de febrero de 2026 se apreciará como un disco completamente iluminado y brillante, destacándose en el cielo invernal. No se tratará de una superluna, por lo que su tamaño aparente será el habitual, aunque su luminosidad será suficiente para ofrecer un espectáculo notable.

Al encontrarse en la constelación de Cáncer, este plenilunio ofrecerá una configuración poco común, lo que suma interés para quienes siguen de cerca los movimientos del satélite natural a lo largo del año.

La observación podrá realizarse a simple vista sin necesidad de equipamiento especial. Sin embargo, el uso de binoculares o telescopios permitirá apreciar con mayor detalle la superficie lunar y su entorno estelar.

Desde dónde observar la Luna llena en España

La Luna llena de febrero de 2026 será visible desde toda España, incluyendo la península, Baleares y Canarias. Para disfrutarla en mejores condiciones, se recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, con un horizonte despejado, publicó El Cronista.

Entre los sitios más recomendados se encuentran espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la calidad de sus cielos. Destacan la isla de La Palma, la Sierra Morena, la Sierra del Montsec, el Parque Regional de Gredos, así como zonas de Soria, Guadalajara y la región de Gúdar-Javalambre, todas ellas ideales para la observación astronómica.