Luna creciente de noviembre: cuándo se podrá observar y qué significa esta fase lunar

La Luna creciente de noviembre marca una nueva etapa del ciclo lunar y podrá observarse desde Argentina. Conocé cómo identificarla, qué representa en distintas tradiciones y cuáles son las creencias sobre su influencia en el cabello, la belleza y los cultivos.
La Luna creciente de noviembre de 2026 forma parte del ciclo lunar que transcurre entre la Luna nueva y la Luna llena. Durante este período, la superficie iluminada del satélite natural aumenta progresivamente y su apariencia cambia noche tras noche, hasta alcanzar la fase de cuarto creciente.
En Argentina, esta etapa despierta interés tanto entre quienes disfrutan de la observación astronómica como entre las personas que siguen las tradiciones relacionadas con el calendario lunar. Algunas de estas creencias vinculan las fases de la Luna con el cuidado del cabello, la agricultura y determinadas actividades cotidianas.
Desde el punto de vista astronómico, la Luna no genera luz propia, sino que refleja la radiación solar. Sus diferentes fases se producen por los cambios en la posición relativa del Sol, la Tierra y el satélite natural.
Cuándo será la Luna creciente de noviembre
Según el calendario del Servicio de Hidrografía Naval, el cuarto creciente ocurrirá el martes 17 de noviembre de 2026, a las 8:48, hora argentina. La fecha también figura en el calendario astronómico del Planetario de Buenos Aires.
Durante esta fase, la Luna presenta aproximadamente la mitad derecha de su cara visible iluminada. En los días siguientes, esa superficie luminosa aumenta hasta llegar a la Luna llena, prevista para el martes 24 de noviembre.
Aunque el cuarto creciente se producirá durante la mañana, el satélite podrá observarse por la tarde y durante las primeras horas de la noche, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
Qué significa la Luna creciente y qué representa
En distintas culturas, las fases lunares se utilizaron históricamente para organizar calendarios, actividades agrícolas y celebraciones. La Luna creciente también adquirió significados simbólicos relacionados con el crecimiento, la renovación y los nuevos comienzos.
Según algunas tradiciones populares, esta etapa representa un período de mayor vitalidad, creatividad y disposición para emprender proyectos.
Sin embargo, no existe evidencia científica sólida de que la fase creciente produzca esos cambios en la energía física o mental de las personas. Estas interpretaciones forman parte de creencias culturales y prácticas que continúan transmitiéndose entre generaciones.
Cómo influiría la Luna creciente en el cabello y la belleza
Una de las creencias más difundidas sostiene que cortarse el cabello durante la Luna creciente favorece su crecimiento. Por ese motivo, algunas personas eligen esta fase cuando desean mantener el pelo largo.
Por el contrario, la tradición popular recomienda realizar cortes durante la Luna menguante cuando se busca conservar el peinado durante más tiempo. También se atribuye a esa etapa un efecto más prolongado de la depilación.
No obstante, no hay pruebas científicas concluyentes de que las fases lunares modifiquen la velocidad de crecimiento del cabello o del vello corporal. Estos procesos dependen principalmente de factores biológicos, hormonales y genéticos.
Qué sembrar durante la Luna creciente
En la agricultura tradicional, el calendario lunar se utilizó durante siglos como referencia para organizar la siembra, la poda y la cosecha.
De acuerdo con estas prácticas, la Luna creciente sería favorable para sembrar cultivos que desarrollan sus frutos por encima del suelo, como tomates, morrones y chauchas. También se considera propicia para verduras de hoja, como la lechuga.
En cambio, la Luna menguante suele asociarse con la siembra de cultivos de raíz, entre ellos zanahorias y papas.
Sin embargo, la influencia directa de las fases lunares sobre el crecimiento de las plantas no cuenta con evidencia científica consistente. Para obtener buenos resultados, resultan más importantes las condiciones del suelo, la temperatura, el riego y la época de siembra.
Cuándo serán las próximas fases lunares
De acuerdo con el calendario astronómico, las próximas fechas serán:
- Martes 17 de noviembre: cuarto creciente, a las 8:48.
- Martes 24 de noviembre: Luna llena, a las 11:53.
- Martes 1 de diciembre: cuarto menguante, a las 3:08.
- Martes 8 de diciembre: Luna nueva, a las 21:52.