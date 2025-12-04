Lo más buscado por los argentinos en Google en 2025: Colapinto y El Eternauta lideran la lista

REDACCIÓN ELONCE
El fútbol, dominó las búsquedas de los usuarios argentinos en la principal herramienta de Google durante el año 2025, impulsado por la Copa Mundial de Clubes, el desempeño de la Selección Argentina Sub-20 y el torneo clasificatorio para el Mundial.
Lo más buscado en Google en Argentina en 2025. Google presentó su clásico informe “El año en búsquedas”, basado en datos de Google Trends, donde se analizan los términos que generaron mayor interés entre los usuarios a lo largo del año. Este resumen incluye tendencias generales, figuras destacadas, acontecimientos centrales, partidos de fútbol y contenido de entretenimiento, ofreciendo una radiografía detallada de aquello que capturó la atención de los argentinos.
La herramienta, que analiza miles de millones de consultas, permite comprender cómo los eventos deportivos, los cambios políticos, las preocupaciones sociales y las producciones culturales se reflejaron en los hábitos digitales del país.
Tendencias generales: el deporte y el clima lideraron las consultas
La Copa Mundial de Clubes se consolidó como el término más buscado en Argentina durante 2025. El torneo, que finalizó el 13 de julio con la consagración del Chelsea sobre el PSG, despertó un interés masivo debido a la participación de River Plate y Boca Juniors, aunque ambos equipos quedaron eliminados en la fase de grupos.
En segundo lugar, uno de los términos más consultados fue ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, cuya actividad cobró relevancia frente a los debates sobre fiscalización, comercio exterior y control aduanero.
El fenómeno del calor excesivo, que marcó varios meses del año con temperaturas récord, también se posicionó entre las búsquedas más frecuentes. El interés de los usuarios se centró en pronósticos, medidas de prevención y alertas oficiales ante olas de calor que afectaron amplias zonas del país.
Otras búsquedas destacadas fueron las relacionadas con la Selección Argentina Sub-20, subcampeona del Mundial de Chile; el Papa Francisco; el padrón electoral, un término directamente vinculado al calendario electoral; la boxeadora Locomotora Oliveras; el PSG; el piloto Franco Colapinto y la serie El Eternauta, cuyo estreno generó un fenómeno cultural y mediático.
Un año electoral: por qué el padrón fue tendencia
Las elecciones legislativas nacionales y provinciales marcaron buena parte de la conversación pública. El 26 de octubre se renovó la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, mientras que meses antes se realizaron comicios en distritos como la provincia de Buenos Aires. La necesidad de consultar datos personales de votación llevó al término “padrón electoral” a ubicarse entre los más buscados del año.
La combinación entre clima electoral, debates públicos, nuevas candidaturas y reconfiguraciones políticas consolidó este interés sostenido en las búsquedas relacionadas con el sistema democrático.
Las personas más buscadas en Google en Argentina en 2025
Google Trends reveló la lista de las personalidades que generaron mayores consultas a lo largo del año. En 2025, el listado abarcó desde figuras del deporte y el espectáculo hasta protagonistas de hechos políticos y judiciales.
Franco Colapinto lideró el ranking
El piloto argentino Franco Colapinto fue la persona más buscada de 2025. Sus actuaciones en la Fórmula 1, especialmente en el Gran Premio de Mónaco, donde terminó en la 13ª posición tras largar 18°, impulsaron sus picos de interés. También influyeron las imágenes virales que circularon sobre su aparición junto a la cantante Meri Deal.
En segundo lugar se ubicó Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, cuya popularidad creció tras sufrir un grave accidente de tránsito el 12 de septiembre que lo mantuvo 28 días internado en terapia intensiva.
Cristina Fernández de Kirchner, la figura política más buscada
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a ocupar un rol central en las búsquedas nacionales cuando la Corte Suprema dejó firme la sentencia por la Causa Vialidad. Su posterior detención para cumplir prisión domiciliaria generó un aumento abrupto de consultas el 10 de junio.
La actriz y modelo Julieta Prandi, cuarta en el ranking, también fue tendencia tras la condena a 19 años de prisión dictada contra su exmarido Claudio Contardi, fallo considerado un precedente clave contra la violencia de género.
Otras figuras destacadas del ranking
El pontífice Robert Prevost, elegido Papa León XIV tras el fallecimiento del Papa Francisco, ocupó el quinto puesto. La lista también incluyó al futbolista Ander Herrera, la cantante Dua Lipa, la actriz Mercedes Oviedo, la productora Cris Morena y la presentadora Karen Reichardt, quien tomó protagonismo durante la campaña legislativa de octubre.
Los acontecimientos más buscados: inundaciones, elecciones y fútbol
Entre los hechos más consultados en Google se destacaron:
Copa Mundial de Clubes
Calor excesivo
Copa Mundial Sub-20
Clasificación al Mundial de Fútbol
Inundación en Bahía Blanca
Liga de Campeones
Hot Sale
Elecciones bonaerenses
Cónclave papal
Paro General del 10 de abril
Las competiciones deportivas encabezaron el listado, confirmando el peso del fútbol en la cultura digital argentina.
Impacto social y climático en las búsquedas
La inundación de Bahía Blanca, ocurrida el 7 de marzo, fue uno de los eventos no deportivos más consultados, debido a sus graves consecuencias humanas y materiales.
En el ámbito político, las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y el paro general convocado por la CGT el 10 de abril reflejaron el interés social en la coyuntura económica y laboral. Según expresó entonces Héctor Daer, la protesta buscó exigir “la libertad para negociar paritarias libres y acuerdos homologados”.
Qué buscaron los argentinos sobre entretenimiento en Google durante 2025
El rubro entretenimiento mostró un fuerte predominio de las producciones argentinas y de contenidos de alto impacto global.
El Eternauta y el auge de las series nacionales
La serie El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, se ubicó en el primer lugar. Basada en el cómic de Héctor Oesterheld, se convirtió en la producción de habla no inglesa más vista del mundo a solo cinco días de su estreno.
El segundo puesto fue para la serie En el barro, seguida por la película Homo Argentum, donde Guillermo Francella interpretó dieciséis personajes en una producción que recibió elogios de la crítica.
El top diez se completó con títulos como Anora, Nosferatu, El Juego del Calamar, Adolescencia, Destino final: lazos de sangre, Menem y Cómo entrenar a tu dragón.
Las personalidades fallecidas más buscadas
Google incorporó en 2025 un apartado especial para analizar el interés por figuras que murieron durante el año. Encabezó la lista el Papa Francisco, seguido por la boxeadora Locomotora Oliveras, el músico Ozzy Osbourne, la actriz Diane Keaton, el actor Robert Redford, el futbolista Diogo Jota y el entrenador Miguel Ángel Russo.
Los homenajes, documentales, reposiciones y notas retrospectivas generaron picos de búsquedas en diferentes momentos del año.
Los partidos de fútbol más buscados en Argentina
El clásico Boca Juniors vs. River Plate fue el encuentro más consultado de 2025, seguido por Argentina vs. Brasil, River Plate vs. Platense y Auckland City vs. Boca Juniors.
Otros partidos destacados incluyeron duelos internacionales y definiciones locales que mantuvieron a los aficionados atentos a calendarios, resultados y transmisiones. (Con información de Infobae)