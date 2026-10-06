Liberaron cerca de un centenar de aves rescatadas del tráfico de fauna

El operativo fue realizado por Ambiente de la Nación. Se trata de ejemplares de distintas especies que eran utilizados para el comercio ilegal y que fueron recuperados en diferentes operativos .
La Subsecretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de Juan Andrés Trebino, a través de su Brigada de Control Ambiental (BCA), liberó 88 aves rescatadas del tráfico de fauna durante distintos operativos de fiscalización. Los ejemplares fueron reintroducidos en una reserva natural ubicada en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate.
La liberación se realizó en conjunto con la Fundación Temaikèn. En su centro de rescate las aves atravesaron un proceso de rehabilitación y cuarentena antes de ser reintroducidas en su hábitat.
Entre las nueve especies se encuentran brasitas de fuego (Coryphospingus cucullatus), cabecitas negras (Spinus magellanicus), cardenales copete rojo (Paroaria coronata), corbatitas comunes (Sporophila caerulescens), celestinos (Tangara sayaca), jilgueros (Sicalis flaveola), mistos (Sicalis luteola), reinamoras grandes (Passerina brissonii) y tordos renegridos (Molothrus bonariensis).
Los ejemplares fueron rescatados por la BCA en cuatro operativos realizados entre mayo y junio de este año en la provincia de Buenos Aires junto con fuerzas federales. Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el partido de Florencio Varela, junto con personal de la Dirección General de Delitos Complejos de la Policía Federal Argentina (PFA); otros dos, en el partido de La Matanza, en conjunto con el Departamento de Delitos Ambientales de la PFA; y el cuarto, en Merlo, junto con personal de la Gendarmería Nacional Argentina.
Las fiscalizaciones realizadas por la BCA se llevaron a cabo en el marco de las facultades y atribuciones establecidas por la Resolución N.º 306/2020 y de conformidad con la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, su Decreto Reglamentario N.º 666/1997 y demás normativa complementaria.
Las acciones realizadas se enmarcan en el control y la protección de la fauna silvestre impulsadas por la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, destinadas a combatir el tráfico y favorecer la reinserción de los animales rescatados en su ambiente natural.
En la liberación también participaron integrantes del Club de Observadores de Aves de Escobar y de la red y fundación de educación ambiental Pajareritos Argentinos y de América (PAYDA) que acompañaron la apertura de las cajas.