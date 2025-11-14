Lo hackearon y le enviaron una foto suya desnudo: “Un celular es una herramienta que parece un revólver”

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
14 de Noviembre de 2025
Carlos Kneeteman, es un vecino de la localidad de Larroque, que hace un tiempo sufrió el hackeo de su teléfono celular. Desde un número que no conoce, le enviaron una foto suya “desnudo”, además de fotos de familiares y amigos.

 

Consternado y preocupado por la situación, manifestó: “No se lo deseo a nadie, con esto te manchan. Y se lo pueden hacer a cualquiera, yo estoy amargado. Salgo a la calle y digo, por ahí piensan que soy un degenerado. Pienso en mi familia. Es mi cara y yo no ando desnudo ni en mi casa”.

 

El hombre señaló que el número del que recibió la llamada, tenía característica desconocida. “Es +51 229. Eso acá en Argentina no existe, es de otro país”, señaló.

“Tengo una familia, hijos, y nunca tuve inconvenientes con nadie”, afirmó Kneeteman en diálogo con Radio Máxima y agregó que analizan cambiar el número.

 

Finalmente, el hombre reflexionó: “No me van a sacar un mango, con una jubilación de 400 mil pesos y una vidriería. Tengo 67 años, estoy pensando si no es mejor tener teléfono fijo, un celular es una herramienta que parece un revólver”.

Larroque celular fotos Hackeo
