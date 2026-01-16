La “supergripe” ya fue detectada en ocho provincias de Argentina

El Instituto Malbrán confirmó nuevos casos del subclado K de la gripe A (H3N2) en Córdoba y Corrientes y de esta manera ya son ocho las provincias que cuentan con registros de la nueva “supergripe”.

Los casos confirmados son dos en cada distrito, que se suman a los 11 reportados el último lunes por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), con lo que en total ahora suman 15. De esa cantidad, la tercera parte se detectó cuando los pacientes ya estaban internados.

Otro dato aportado por el BEN es que sobre los 11 casos que se contabilizaba a comienzos de esta semana, 9 no registraban antecedente de vacunación. La vacuna contra la influenza, pese a que todavía no está adaptada al subclado K, mitiga de todos modos los casos graves.

Hasta el momento, en Argentina se registran 3 casos en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Neuquén; 2 en Santa Cruz; 2 en Córdoba; 2 en Corrientes; 1 en Mendoza; y 1 en Tierra del Fuego.

En el caso de los contagios recientemente confirmados en Corrientes, se trata de dos mujeres adultas mayores que cursaron la enfermedad con evolución favorable y fueron dadas de alta. Se confirmó que el nexo epidemiológico fue un familiar que había viajado al exterior, pero no se aclaró si ese “vector” está incluido en la lista de infectados.

En cuanto a los casos de Córdoba, uno es un hombre de 27 años, oriundo de Freyre y con antecedente de viaje a México. El otro es una mujer de 38 años, con residencia en La Calera y antecedente de viaje a España. Ambos recibieron atención ambulatoria, sin necesidad de internación. Además, se informó que se aguarda el resultado de la secuenciación de otros cuatro casos sospechosos en esa provincia.

De los 11 casos anteriores, sólo dos consignaron antecedente de viaje al exterior, específicamente a Europa. Mientras que el resto no consignó ese desplazamiento, por lo que existe la presunción de que podrían haberse contagiado dentro del país. De todas maneras, para las autoridades argentinas todavía los casos son pocos para poder declarar la existencia de una circulación comunitaria del virus.

Recomendaciones

El Ministerio de Salud de la Nación reiteró las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión: mantener completos los esquemas de vacunación; realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón; cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar; y evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

También, limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70 por ciento; ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados; las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).

Luego recomiendan que las personas que viajen o regresen de países con circulación de influenza mantengan las medidas generales de prevención de infecciones respiratorias durante el viaje y al regreso. Y en caso de presentar síntomas respiratorios, evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica.