Refuerzan la seguridad en los aeropuertos argentinos con más de 280 nuevos oficiales

La Policía de Seguridad Aeroportuaria refuerza la seguridad en los aeropuertos de Argentina con la presencia de 288 nuevos agentes.
En una emotiva ceremonia, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) celebró el egreso de la Promoción N.° XXXIII del Curso de Oficiales, en la cual 288 jóvenes se convirtieron en oficiales ayudantes de la fuerza, obteniendo también el título de Auxiliar en Seguridad Aeroportuaria.
El acto, realizado en la Plaza de Armas del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA), fue presidido por el rector de dicha casa de estudios, Pablo Augusto Lázaro, quien -al hacer uso de la palabra- narró con orgullo lo sucedido el 17 de septiembre en un cine de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires: un cadete le salvó la vida, a través de la maniobra de Heimlich que aprendió en el instituto, a una mujer mayor que se estaba atragantando. Reflexionando al respecto, Lázaro afirmó: "La formación salva vidas. La vocación salva vidas. La decisión de actuar salva vidas".
En la apertura del evento, y tras entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, a cargo de la banda de música "Teniente General Matienzo" de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, el director nacional de Formación y Entrenamiento del Ministerio de Seguridad Nacional, José Luis Parisi, traspasó la Bandera Nacional de Ceremonia a los oficiales instructores. Seguidamente, el capellán mayor del organismo, presbítero Rubén Bonacina, realizó una invocación religiosa para pedir por todos los allí presentes y bendecir los diplomas de los egresados.
Luego, se distinguió a aquellos cadetes y profesores que se destacaron durante el proceso formativo. El reconocimiento al "Mejor Promedio" fue otorgado al oficial ayudante Jorge Quiroga, y el de "Mejor Camarada", al oficial ayudante Agustín Rondeau; mientras que el galardón de "Docente Destacado" fue recibido por el oficial jefe Leonardo Cejas, y el de "Instructor Policial Destacado", por el oficial mayor Andrés Leguizamón, en mérito a su compromiso, vocación y desempeño.
Posteriormente, se llevó adelante la entrega de despachos a la nueva cohorte, ante la mirada atenta y expectante de autoridades ministeriales; de la estructura operativa y de conducción y administración de la PSA; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federales; miembros de la comunidad aeroportuaria; familiares y otros invitados especiales.
Parafraseando al poeta Gilbert Keith Chesterton, el rector del ISSA se dirigió a los nuevos efectivos y les dijo: "El policía lucha y pelea porque ama a quien tiene detrás, a quien protege. Detrás de ustedes está todo el pueblo argentino. Están quienes viajan, quienes trabajan en los aeropuertos, quienes llevan una vida y un proyecto. Detrás de ustedes está la seguridad nacional en pleno. Detrás de ustedes está la Patria. Sean ejemplos, sean líderes, sean guardianes de la seguridad aeroportuaria y defensores de nuestro país".
A continuación, añadió: "Oficiales, hoy reciben algo más que un diploma: reciben un mandato. La Patria les confía su seguridad. Hoy no egresan solo como oficiales; hoy egresan también como custodios del suelo argentino. A partir de ahora, la seguridad de la Nación deja de ser una idea para ser una misión que descansa en cada uno de ustedes".
El momento más significativo de la jornada se vivió cuando los flamantes oficiales cambiaron el escudo de cadete por el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, simbolizando así su incorporación definitiva a la estructura operativa de la fuerza.
De esta manera, la institución sumó más uniformados, que ayudarán a reforzar las tareas de prevención e investigación en el ámbito aeroportuario, y allí donde la Justicia o el pueblo argentino lo necesiten.