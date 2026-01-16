 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La lluvia transformó el Festival de Jesús María y los gauchos terminaron “domando el agua”

La octava noche del Festival de Jesús María debió suspenderse por la lluvia, pero no detuvo la alegría de la gente y de los participantes.  

16 de Enero de 2026
Las postales que dejó la lluvia en Jesús María
Las postales que dejó la lluvia en Jesús María

La octava noche del Festival de Jesús María debió suspenderse por la lluvia, pero no detuvo la alegría de la gente y de los participantes.  

La octava noche del Festival de Jesús María comenzó como una verdadera fiesta del folklore con la actuación de artistas consagrados como Soledad Pastorutti, Los Carabajal y Orellana Lucca, pero terminó con una lluvia torrencial que, lejos de ahuyentar al público, convirtió el campo en un patio de juegos y una pista de baile acuática.

 

"Mientras ustedes aguanten, yo me quedo. No me para nada", gritó Soledad Pastorutti desde el escenario, desafiando al temporal y reafirmando su compromiso inquebrantable con Jesús María.

 

Pero a la 1:30 de la madrugada, el riesgo eléctrico y las condiciones que afectaban la técnica del evento obligaron a la Comisión a emitir un comunicado oficial: suspensión inmediata por razones de seguridad, indica Cba24.

 

Aunque el show se interrumpió y quedaron artistas sin actuar, el protagonismo absoluto se lo llevó la gente. Las imágenes de la multitud resistiendo, cantando a los gritos bajo los paraguas y celebrando a pesar de la inundación quedarán como el gran resumen de una noche en la que la pasión fue mucho más fuerte que el diluvio. Y los gauchos, por primera vez, “domaron el agua”.

 

Temas:

Festival Jesús María Lluvia gauchos folclore Soledad
