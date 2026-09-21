La famosa bandera de Malvinas del Mundial 2026: dónde está guardada y qué harán con ella

La bandera de Malvinas del Mundial 2026 se convirtió en una de las imágenes de la victoria argentina ante Inglaterra. Fue confeccionada por hinchas en un hotel de Atlanta y terminó en manos de los jugadores. El paño original permanece resguardado y una réplica llegó hasta Darwin.
La bandera de Malvinas del Mundial 2026, con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, quedó asociada a una de las imágenes más recordadas de la Selección argentina: el festejo posterior al triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales disputadas en Atlanta. Sin embargo, detrás de aquel paño blanco existe una historia que comenzó horas antes del encuentro y que todavía continúa.
La bandera fue confeccionada en Estados Unidos por hinchas argentinos. Según los relatos difundidos después del partido, utilizaron una sábana de hotel y escribieron artesanalmente la consigna antes de dirigirse al Mercedes-Benz Stadium. El mensaje consiguió ingresar pese a las restricciones existentes para las manifestaciones políticas dentro del escenario mundialista.
Después de la victoria, el paño pasó de la tribuna al campo de juego. Giovani Lo Celso fue uno de los primeros futbolistas en desplegarlo y la imagen junto a sus compañeros recorrió el mundo. La escena adquirió todavía mayor repercusión por producirse inmediatamente después de eliminar a Inglaterra.
De una sábana de hotel al césped del Mundial
La confección había sido improvisada. Los hinchas cortaron una sábana blanca y pintaron sobre ella, con letras negras, la frase que luego aparecería ante millones de espectadores: “Las Malvinas son argentinas”.
Tras llegar al campo, la bandera quedó en manos de los jugadores durante los festejos. Lo Celso la desplegó ante las cámaras y varios integrantes del plantel se sumaron a la escena. Entre ellos aparecieron defensores de la Selección, mientras el resto del equipo celebraba la clasificación a la final.
La exposición del mensaje también tuvo consecuencias disciplinarias. En agosto, la Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a la Asociación del Fútbol Argentino por el comportamiento registrado después del encuentro, con una multa y una restricción de aforo.
Dónde quedó guardada la bandera original
Una vez terminado el Mundial, surgió otra pregunta: qué había ocurrido con aquel paño improvisado que había quedado inmortalizado en las fotografías. La AFA resolvió preservar el símbolo y definió un destino vinculado directamente con la causa Malvinas y los excombatientes.
De esta manera, el paño original quedó resguardado mientras se define su conservación y eventual exhibición. La intención es preservar una pieza que trascendió el ámbito deportivo para incorporarse a la memoria de aquel partido y a la simbología vinculada con el reclamo argentino de soberanía.
La bandera volvió a ocupar el centro de la atención en septiembre, cuando imágenes tomadas en las Islas Malvinas mostraron a excombatientes desplegando una insignia prácticamente idéntica en el cementerio argentino de Darwin.
La bandera que llegó a Malvinas era una réplica
Sin embargo, la bandera llevada a las Islas no era la original del Mundial. Se trató de una réplica inspirada en aquella que los futbolistas exhibieron en Atlanta, publicó Uno Mendoza. Fue trasladada por una delegación integrada por veteranos provenientes de La Matanza, La Plata y Córdoba, acompañados por familiares.
El grupo llegó hasta el cementerio de Darwin, donde descansan soldados argentinos muertos durante la guerra de 1982. Allí desplegaron la réplica con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” durante uno de los homenajes realizados en el archipiélago.
Así, el mensaje trazó un recorrido cargado de simbolismo: nació de manera improvisada en una habitación de hotel de Atlanta, llegó a las manos de los jugadores después de un Argentina-Inglaterra y, meses después, una reproducción fue llevada por excombatientes hasta Darwin.
La bandera original, mientras tanto, permanece preservada. Lo que comenzó como una sábana pintada por hinchas antes de una semifinal mundialista terminó convertido en una pieza asociada tanto a una de las postales deportivas de 2026 como al histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.