El primer festival de cerveza sin alcohol de Sudamérica se realizará en Santa Fe

REDACCIÓN ELONCE
La ciudad de Santa Fe será la sede del Primer Festival de la Cerveza sin Alcohol, que se llevará a cabo el 7 de diciembre en la Costanera Oeste, con entrada libre y gratuita.
El primer Festival de la Cerveza sin Alcohol se celebrará el próximo domingo 7 de diciembre, desde las 11, en la Alfombra Mágica de la Costanera Oeste de Santa Fe. Este evento, único en la región, promete ofrecer una experiencia diferente, en la que se fusionan la degustación de cervezas sin alcohol con actividades enfocadas en la salud, el deporte y la cultura. La entrada será libre y gratuita, lo que permitirá a los santafesinos y visitantes disfrutar de una jornada al aire libre, perfecta para un picnic.
El evento tiene como objetivo promover una cultura de consumo responsable y saludable, destacando el equilibrio entre el placer de disfrutar una bebida refrescante y el cuidado del bienestar físico y mental. Según Gabriel Andruszczyszyn, creador de "Santa Fe Mágica", "esta cultura promueve un equilibrio perfecto entre placer, bienestar y salud, y conecta con las nuevas expectativas de los consumidores en todo el mundo".
Una propuesta que integra salud, música y gastronomía saludable
El festival contará con una amplia programación que se extenderá durante todo el día. Los asistentes podrán disfrutar de sesiones de mindfulness y movimiento, como Animal Flow, clases de meditación, y música downtempo para fomentar el bienestar general. Además, el centro Well Up ofrecerá actividades relacionadas con la salud, brindando consejos sobre el cuidado de la piel, los huesos y las articulaciones, junto con recomendaciones de alimentación saludable.
La música en vivo será otro de los grandes atractivos del evento, con presentaciones de artistas locales como Martí Picallo, Mar Ángeles, Maledu, Dana Abril, Flor Sandoval, Anahí (Indiecita Fea) y Falsa Yarará. Además, los asistentes podrán disfrutar de una variedad de opciones gastronómicas saludables, con propuestas de Wi Restoran, que ofrecerá desde jugos naturales hasta ensaladas frutales y opciones saladas y dulces, todo elaborado con ingredientes frescos y nutritivos.
Un evento que pone a Santa Fe a la vanguardia del consumo responsable
El festival es organizado por Beer Fest Group, con el apoyo de la Municipalidad de Santa Fe y el respaldo de marcas líderes en el sector.
Andruszczyszyn destacó que uno de los principales objetivos del festival es derribar mitos y demostrar que la cerveza sin alcohol puede ser una opción saludable e innovadora. "El auge global de las bebidas sin alcohol nos confirma que estamos en el camino correcto", afirmó.
El evento, además, tiene un fuerte enfoque en la sostenibilidad. Según el creador del festival, "promovemos el consumo responsable y sustentable, ofreciendo a los asistentes una experiencia que no solo es placentera, sino también saludable y gratificante". Con esta propuesta, Santa Fe se posiciona como una ciudad pionera en eventos de este tipo, consolidando su rol como un referente en la promoción de hábitos saludables y la innovación en el sector de bebidas.