Juicio por el ARA San Juan: se reanudan las audiencias con pericias clave para definir responsabilidades

Este lunes inicia una etapa decisiva en el juicio por el hundimiento del submarino

Este lunes se reanudan en Río Gallegos las audiencias del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, en una fase considerada clave para avanzar en la

determinación de responsabilidades penales por la muerte de sus 44 tripulantes.

El debate se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz y entra ahora en una etapa de alta complejidad técnica, con un cronograma que prevé la declaración de cinco testigos por jornada hasta el jueves.

El tribunal está integrado por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez.

Los acusados y la investigación

En el banquillo se encuentran cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina:

Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

La acusación es sostenida por el Ministerio Público Fiscal, mientras que las querellas incluyen a familiares de las víctimas, entre ellos Luis Alberto Tagliapietra.

El objetivo central del juicio es establecer si el submarino estaba en condiciones de navegar al momento de su última misión y si existieron fallas u omisiones en la cadena de mando.

Pericias técnicas bajo la lupa

En esta nueva etapa, el foco estará puesto en el análisis técnico del funcionamiento del submarino, incluyendo sus sistemas, protocolos de navegación y condiciones operativas.

Entre los puntos clave que comenzarán a evaluarse figuran el estado de navegabilidad del buque Las reparaciones realizadas durante la “media vida” finalizada en 2014 Los controles previos a cada misión Las anomalías registradas en navegaciones anteriores

También se analizará el funcionamiento de sistemas críticos, como la válvula E-19, señalada como posible punto de ingreso de agua al sector de baterías.

Según consta en la causa, se encuentra acreditado que ingresó agua de mar en la zona de baterías de proa, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio. Ese episodio fue reportado por el comandante del submarino, Pedro Fernández, quien indicó que la situación había sido controlada.

Con el avance de estas pericias y testimonios, el juicio entra en una etapa determinante para reconstruir lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades en una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Argentina.