Jubilados y pensionados de ATE denuncian falta de atención y demoras en PAMI

La crisis en PAMI atraviesa un momento crítico, según denunciaron desde el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE. La situación impacta directamente en la calidad de vida de los adultos mayores, quienes enfrentan dificultades crecientes para acceder a medicamentos, estudios y atención médica en la provincia de Entre Ríos.

En ese contexto, la presidenta del centro, Juana Ávalos, describió a Elonce un panorama alarmante: “El PAMI está atravesando una situación gravísima donde en este momento no está dando la atención suficiente para el adulto mayor. No es una empresa, sino que tiene que brindar los servicios que corresponden a los adultos mayores porque los gastos no hay que trasladárselos a los jubilados”.

La dirigente profundizó en las consecuencias concretas: “Se están perdiendo medicamentos, no los están dando. El jubilado elige entre comer o comprar medicamentos o hacerse un estudio. Hay mucha burocracia y se está demorando mucho”.

Demoras, recortes y malestar creciente

Ávalos también vinculó la problemática con el funcionamiento del sistema de salud y los prestadores: “La situación se agrava porque los médicos no están cobrando o les pagan muy poco. Por eso hoy ya hubo una asamblea, una movilización delante del PAMI, y es muy difícil no darle atención a los jubilados porque son los que tienen más derechos”.

En ese sentido, remarcó el origen histórico del organismo: “Es una institución que a lo largo de los años ha logrado brindar un buen beneficio y un buen vivir para nuestros adultos mayores”. Sin embargo, advirtió que actualmente ese objetivo se encuentra en riesgo.

Desde el contacto diario con afiliados, la dirigente señaló: “Se quejan porque van al PAMI, no tienen los medicamentos, demoran en darles una prótesis. No encuentran respuesta, se está agravando todo en este país”.

Problemas con ANSES y limitaciones institucionales

La crisis en PAMI-Entre Ríos también se vincula con dificultades administrativas en ANSES. Ávalos explicó: “No están permitiendo que los adultos mayores que quieren estar afiliados a un gremio para hacer actividades se puedan afiliar”.

Sobre este punto, detalló: “La afiliación es voluntaria, uno no obliga, y el ANSES no lo está aceptando. Debemos mandar a Buenos Aires y el ANSES hacer el descuento, pero no está ocurriendo. Se ha hecho una presentación a nivel nacional también al PAMI”.

Además, indicó que se iniciaron gestiones formales: “ATE nacional está haciendo muchos trámites con respecto a esto, denuncias y cartas documento, para que esta situación no sea más grave de lo que es”.

Un llamado a acompañar a los jubilados

Finalmente, Ávalos dejó un mensaje dirigido a los jubilados en medio de este escenario: “Brindamos algunos servicios o talleres, como masajes y podología”.

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Y concluyó: “Estamos pendientes y viendo de qué manera se puede ir solucionando esto a nivel nacional, porque PAMI y ANSES pertenecen a la Nación. Todo lo que ocurra acá se está luchando para poder lograr que el jubilado esté mejor y que tengan una obra social como la gente, que realmente sirva para lo que se creó, para que los adultos mayores puedan tener un buen pasar”.