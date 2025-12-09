Jubilados desaparecidos en Chubut: ofrecen millonaria recompensa tras dos meses sin pistas

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales fueron vistos por última vez el 11 de octubre cerca de Comodoro Rivadavia. La millonaria suma que dispuso el Ministerio de Seguridad para quien aporte datos que permitan encontrarlos.
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una millonaria recompensa para quienes aporten datos que permitan encontrar a Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, los dos jubilados desaparecidos hace poco más de dos meses en Chubut.
La cartera que ahora dirige Alejandra Monteoliva le dará una retribución de cinco millones de pesos a quien entregue información sobre el paradero de la mujer de 70 años y otro monto similar para quien haga lo propio con el hombre de 80, quienes fueron vistos por última vez el 11 de octubre a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia.
Viajaban a Camarones
La Resolución 1373/2025, que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, describe a Morales como una mujer de “contextura robusta, 1.60 metros de estatura, tez trigueña, cabello largo hasta los hombros color castaño oscuro, ondulado y con flequillo”.
En tanto, a Kreder lo retrata como un hombre de “contextura delgada, 1.75 metros de altura, tez blanca, cabello lacio, corto de color castaño oscuro y ojos color verdes”.
Los jubilados desaparecidos tenían una relación muy reciente y habían decidido viajar hacia Camarones, a la fiesta por el 125 aniversario de la fundación de la ciudad. Salieron del barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia en la Toyota Hilux color champagne de Kreder, pero durante el trayecto su familia le perdió el rastro y no se supo más nada de ellos.
Las hipótesis que manejan
Según detalla la resolución, la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió el 11 de octubre de 2025 aproximadamente a las 9.53.
Seis días después, la camioneta del jubilado fue encontrada a 6 kilómetros de la costa en una zona conocida como “Zanjón de Visser” ubicada a 15 kilómetros de la Ruta Nº 3. Estaba cerrada, sin ocupantes y con los elementos personales de ambos en su interior.
Ante ese escenario, especificó el documento oficial, las autoridades manejan tres hipótesis: ausencias voluntarias de las personas; ausencias y desapariciones a partir de un evento accidental; y desaparición a partir de resultar ser posibles víctimas de un hecho delictual.
Quienes cuenten con información podrán comunicarse con la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos.
El pago se realizará en el Ministerio de Seguridad o en el lugar designado, previo informe sobre el mérito de la información, garantizando la preservación de la identidad del aportante, aclaró la normativa. (Con información de Clarín)